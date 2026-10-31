Isa Calderón, humorista, habla de su mala experiencia en 'La Revuelta': "Me arrepiento de mi intervención, me ha dejado traumatizada"

La guionista y humorista Isa Calderón ha recordado en el programa 'Me pasa una cosa' de la Cadena Ser su mala experiencia en 'La Revuelta' de David Broncano. La cómica ha confesado abiertamente arrepentirse de su intervención en el espacio de TVE. Y es que, según ha contado, estaba atravesando por un periodo personal muy complicado que acabó condicionando su comportamiento en el plató.

"Yo no estaba pasando por un buen momento y me arrepiento bastante de mi intervención, me ha dejado traumatizada. Estaba muy triste, entonces tenía como que tirar de personaje en vez de hablar desde la tranquilidad y la calma", ha explicado en el programa radiofónico, dejando claro que en aquel momento se sentía "sobrepasada" y "pasada de vueltas". Tan mal lo pasó que reconoce no ha querido volver a ver la emisión de aquel día: "No quiero volver a verlo nunca más. Pocas veces me avergüenzo y me arrepiento, pero de esa sí me arrepentí".

Isa Calderón ha contextualizado que en aquel momento percibía 'La Revuelta' como un programa "muy machiruli", por lo que tomó la determinación de adoptar un tono desafiante: "Fui un poco como de chula. Agité de más el gallinero y no hacía ninguna falta". Aunque en ese instante no se dio cuenta de lo que había hecho, al terminar la grabación su compañera de proyecto le hizo ver que la decisión de acudir no había sido acertada debido a la situación anímica en la que se encontraba.

Isa Calderón explica el motivo por el que ha dicho que no a Marc Giró

Dejar atrás ese episodio le requirió de mucho tiempo, como así confiesa ella misma: "No me sentí muy bien, y esa es una cosa que… He llevado a mucha terapia lo que me pasó ahí. Luego he hecho más cosas". Por otro lado, Isa Calderón también reveló haber rechazado una propuesta de Marc Giró para ser colaboradora de uno de sus programas: "Le he dicho que no".

El motivo de declinar esta oferta es que ella sabe "perfectamente" que si habla de temas como feminismo ante "un público más mainstream", tendría consecuencias que no está dispuesta a asumir: "No quiero tener cada semana 3.400 comentarios hate en Instagram y no dormir" porque estaría "pensando cada dos minutos lo que he dicho para un público que no es el mío".

Por eso, Isa Calderón asegura que prefiere "un espacio seguro", pese a que sabe que con Marc Girón "estaría fenomenal", pero no le apetece someterse a "un juicio que no me hace falta": "No me voy a exponer yo misma, sabiendo cómo soy, en un espacio que sé que no me va a venir bien a posteriori, a largo plazo", sentencia la cómica.