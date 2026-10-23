Irene Montero anuncia su visita a 'El perro andaluz' y responde a la pregunta con doble sentido que le deja Ada Colau en TVE

Irene Montero terminó convirtiéndose en una de las protagonistas de la última entrega de 'El perro andaluz' pese a no haber acudido al programa de Manu Sánchez de forma presencial. La líder de Podemos se conectó vía videollamada justo después de la entrevista del sevillano a Ada Colau, que dejó una afilada pregunta para la eurodiputada que esta no dudó en contestar, confirmando también su visita al espacio de La 1 para la próxima semana.

Con la campaña electoral y las elecciones generales a la vuelta de la esquina, el espacio de Manu Sánchez en La 1 abrió la veda este jueves para comenzar a recibir a candidatos a la presidencia. La primera en visitar al humorista andaluz ha sido la líder de Frente Amplio, que durante su visita no dudó en formular una pregunta dirigida a la pareja de Pablo Iglesias, con quién no ha conseguido llegar a un acuerdo para presentar listas conjuntas de cara al 29 de noviembre.

Irene Montero responde a la afilada pregunta de Ada Colau en 'El perro andaluz' y confirma a Manu Sánchez su visita a TVE

"Es una pregunta sencilla y yo creo que se entiende. Le pediría simplemente que elija entre dos opciones: 'Juego de Tronos' o 'Friends", propuso la que fue alcaldesa de Barcelona dejando entrever que los dos títulos escogidos iban cargados de segundas intenciones. "¿Hablábamos de formas de entender el poder, no? Seguramente ella verá esta pregunta y tendrá mucho tiempo para pensar la respuesta", señaló entonces el presentador antes de conectar con Irene Montero.

Sin embargo, poco después, y a altas horas de la noche ya que 'La Revuelta' extendió su tiempo de emisión más de lo habitual con motivo de la entrevista a Pedro Sánchez, la líder de Podemos se mostró algo extrañada al recibir la pregunta sobre las dos ficciones, dando a entender que no había estado siguiendo la emisión.

"Yo no sé si vamos a elegir la misma, pero yo elijo' Friends", contestó Irene Montero, sin Ada Colau sobre el escenario. "De hecho, 'Compañeros' era la serie que más me gustaba en la infancia. Que era una versión más juvenil y muy adelantada a su tiempo en España. No sé si elegiríamos la misma, pero yo me quedo con 'Friends", ha asegurado la eurodiputada, rechazado el tinte bélico de 'Juego de tronos' y apostando de lleno por la amistad.

Fue poco después cuando Manu Sánchez extendió la invitación a la líder de Podemos de cara a la próxima semana, dejando esta breve conexión por videollamada como una primera toma de contacto. "Aunque hoy estás siendo muy generosa, ¿te vendrías a plató la semana que viene y charlamos en directo?", preguntó el sevillano sin cortarse.

"Mejor que a esta hora, que normalmente ya estoy dormida", espetó Irene Montero sobre el horario al que tuvo que adaptarse este jueves, ya que 'El perro andaluz' no arrancó a las 23:20 horas como estaba previsto. "¿Eso es un sí quiero?", preguntó el presentador para confirmar el primer rostro que encabezará su plantel de invitados del jueves que viene en TVE.