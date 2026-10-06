Ion Aramendi se sincera sobre el peso de las malas audiencias en Telecinco y lamenta uno de sus mayores fracasos: "Es duro"

Tras rebautizar 'El verano se mueve' como 'La tarde se mueve' ante la llegada del otoño y su inesperada continuidad en la parrilla de Telecinco, Ion Aramendi se ha sincerado sobre cómo ha encajado históricamente proyectos televisivos con mala acogida entre el público. Así, el rostro que continúa ocupando la sobremesa de la cadena pese a sus discretos datos de audiencia, ha rememorado los formatos fallidos que ha conducido a lo largo de los años en Mediaset.

En unas recientes declaraciones, el presentador del programa que llegó como parte de la parrilla veraniega de Telecinco junto a los extintos 'De lunes a viernes' y 'Amor o lo que surja' ha rememorado algunos de sus experimentos fallidos en la cadena, como es el caso de la última tanda de 'Factor X'. "Es un programazo enorme, con una producción de la leche, con una preproducción increíble, con unas grabaciones brutales, que luego además había directos", ha reconocido.

Ion Aramendi rememora sus "fracasos" en Telecinco: "Te afecta a nivel personal"

"Según arrancamos, la audiencia fue mala y al día siguiente cambiaron el día y tal y fue nefasta", lamentaba Ion Aramendi al recordar la fría acogida del talent show, que regresó a Telecinco en abril de 2024 con un 8.3% de share y 669.000 espectadores. "Como teníamos grabado todo, tuvimos que llegar hasta el final, que es un alivio porque al final todo el mundo cumplió con su trabajo", ha llegado a explicar.

Así, el presentador ha reconocido cómo le ha llegado a afectar, en ocasiones, liderar formatos que no cuentan con el apoyo del público y "sufrir" semana tras semana la caída de audiencias. "Pero tú saber que cada vez que tenías programa no lo veía ni el Tato es duro", ha asegurado el comunicador. "Las dos primeras semanas son las que más lo sufres. Los dos primeros días, después de ver la audiencia, si ha sido muy mala, estás jodido", ha añadido.

"Te afecta a nivel personal. Te afecta hasta el punto que estás irascible con tus hijos, que estás cabreado, porque todo lo ves como una oportunidad perdida", ha reconocido Ion Aramendi, sin pronunciarse sobre su actual etapa en 'La tarde se mueve', que no ha conseguido alcanzar ni el 9% de cuota de pantalla en ninguna de sus emisiones en Telecinco.

"Al final, cuando te dan algo dices: 'Tío, pues ojalá tenga suerte y de repente vaya bien'. Cuando va mal, lo pasas mal", ha explicado el presentador, mojándose también sobre cómo este tipo de "fracasos" pueden marcar tu trayectoria en una cadena. "Si tú empalmas varios fallidos de estos, a lo mejor empiezas a dejar de tener curro. Entonces no te hace gracia", ha señalado.

Sin embargo, Ion Aramendi también ha repasado algunos de sus momentos "más felices" en Telecinco. "Por eso, cuando te dan un regalo como 'Supervivientes', es una gozada", ha expresado sobre su labor al frente de una de las entregas semanales del exitoso reality. "Sabes que a malas malísimas no va a hacer un dato desastroso, no se va a caer el programa", ha reflexionado sobre "la tranquilidad" que proporciona verse bajo un paraguas como el del longevo formato de supervivencia, que durante los últimos años ha duplicado su presencia en la cadena con su edición 'All Stars' en otoño.