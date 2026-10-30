Ion Aramendi, incapaz de contener las lágrimas por la muerte de Raúl Triguero, miembro de Telecinco, en los trenes: "Estamos devastados"

Ion Aramendi ha arrancado este viernes 'La tarde se mueve' en Telecinco completamente roto y sin poder contener las lágrimas. Así, el presentador ha comenzado el programa hablando del fallecimiento de Raúl González Triguero, quien fuera compañero en 'Sálvame' y que actualmente trabajaba en 'De Viernes', y que se encuentra entre las 69 víctimas del accidente de trenes en Urda (Toledo).

"Muy buenas tardes desde Catelldefels. Es verdad que en La tarde se mueve siempre tenemos un compromiso con las localidades a las que vamos todos los viernes. Hoy especialmente hemos venido aquí", ha empezado explicando sobre el motivo por el que han vuelto a viajar fuera del plató a pesar de las tristes circunstancias que atraviesa el país en pleno luto nacional por las víctimas.

Tras ello, Ion Aramendi ha intentado arrancar pero se rompía sin casi poder articular palabra. "A ver si puedo. No es porque yo sea importante y que sea importante que yo esté así, pero hoy tenemos la noticia de que un compañero, nos han confirmado que ha fallecido. Estamos todos los que hemos compartido con él devastados, no hablo solo por mí sino por todos los compañeros. Hace un montón de años que trabajamos juntos en 'Sálvame'", ha recordado.

"Él empezó siendo operador de Beta, becario, reportero. Hemos coincidido en otros programas y sé que hablo en nombre de muchos de sus compañeros. Queremos mandarle un beso enorme a su familia, a su marido. Queremos dedicarle este programa a él y esta noche en 'De Viernes' seguramente que tienen una noche muy complicada. Os mandamos un abrazo enorme desde 'La tarde se mueve'", ha seguido diciendo muy emocionado.

Después, Ion Aramendi ha reconocido lo difícil que está siendo ponerse al frente de un programa de televisión en estos días tan duros. "A ver, no están siendo días fáciles para nadie, mucho menos para las familias de las víctimas desde luego, pero no están siendo días fáciles para los que tenemos que dar la cara. No está siendo fácil para absolutamente nadie. Muchos compañeros de este programa han trabajado con él y son amigos personales de él. Narcís, Javier Serrano y a Omar Suárez os quiero mandar un abrazo", ha concluido completamente roto.

Más allá de Ion Aramendi, un sinfín de compañeros de 'Sálvame' y de 'De Viernes' así como de otros programas de Mediaset han querido también expresar su dolor y tristeza por la muerte de Raúl González Triguero a través de sus redes sociales. Desde presentadores como Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, María Patiño y Adela González a colaboradores como Kiko Matamoros o Ángela Portero y quienes fueron también reporteros de 'Sálvame' y amigos como Omar Suárez y Kike Calleja.