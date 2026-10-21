Indignación de las víctimas de Adamuz tras la promo emitida ante la visita de Óscar Puente a La Sexta: "Fuera de lugar"

Este miércoles, 21 de octubre, Óscar Puente será entrevistado por Marc Giró en 'Cara al show'. Sin embargo, antes de la emisión el programa de laSexta ya ha generado polémica en redes sociales, en concreto por la promo, la cual ha recibido no pocas críticas por parte de algunos usuarios de X.

En el spot aparece el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible entrando en el mítico ascensor de 'Cara al show', donde ya se encuentra Marc Giró, muy sorprendido al verle llegar. En un momento dado, la maquinaria falla. Esto provoca que se escuche por megafonía: "Por una avería del sistema, el ascensor estará parado por más tiempo de lo habitual". Mientras las luces se apagan, Óscar Puente comenta, al tiempo que saca su móvil del bolsillo: "Vaya por Dios, como si no tuviéramos bastante con la Renfe".

Este spot, a modo de broma, ha generado infinidad de críticas en redes sociales. Aunque la más dura ha sido la Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas Descarrilamiento Adamuz (AVDA), que ha calificado de "mofa" el anuncio. Tal y como recoge Europa Press, la asociación ha remitido un vídeo a los medios de comunicación en el que su presidente expresa "el pesar, consternación e indignación por comentarios que se hacen en este sketch televisivo", ya que consideran que el político "se está riendo y mofándose de la situación por la que atraviesa Renfe, en un chiste bastante fuera de lugar y de muy mal gusto".

El presidente de AVDA arremete contra Óscar Puente por su spot de 'Cara al show'

Samper considera que Óscar Puente "muestra su absoluta insensibilidad una vez más y su absoluta incapacidad para estar en un ministerio del que se atreve incluso a hacer chistes teniendo sobre su mesa a 46 fallecidos, muchas familias destrozadas y heridos, algunos de ellos con graves secuelas". "Nos parece increíble que este señor sea capaz de presentarse sin vergüenza alguna a un programa de este tipo y gastar bromas al respecto y que el propio Marc Giró se atreva, en un programa de divertimento, a presentar a una persona de estas características y de esa forma de ser", añade, muy enfadado.

Por último, el presidente de la asociación asegura que también le "parece increíble" que, "además de que ostente todavía el cargo de ministro, se atreva a decir públicamente que es posible que sucede al propio presidente del Gobierno". "Todo nos parece increíble y condenamos absolutamente este tipo de manifestaciones", sentencia en el comunicado.

Queremos mostrar nuestra indignación ante la falta de sensibilidad que muestra una promo de un programa de La Sexta en el que se bromea abiertamente de la situación de Renfe. #dignidad #memoria #verdad #justicia pic.twitter.com/pfFfG0MYVi — Asociacion Victimas Descarrilamiento Adamuz (@VictimasAdamuz) October 20, 2026

Aunque el spot de 'Cara al show' lleva emitiéndose desde el pasado viernes, ha sido este martes cuando ha provocado que el presidente de la AVDA lance el comunicado mostrando su indignación. Será hoy miércoles, después de 'El Intermedio', cuando Óscar Puente visite el programa de Marc Giró. Aunque no será el único invitado de la noche, sí es el que más expectación ha causado.

Además de Óscar Puente, también acudirán a 'Cara al show' la periodista María Patiño, que será la nueva colaboradora del programa, así como el cantante Fito Párez. Ambos harán balance junto al presentador de sus respectivas trayectorias profesionales, siempre en el tono humorístico y distendido que caracteriza al formato de laSexta.