Indignación de Javier Ruiz, director de La Séptima, tras el polémico vídeo del PP contra Sarah Santaolalla: "¿Dónde está el límite?"

Se prevé que la de este año sea la campaña electoral más tensa de la historia reciente de España. Cuando queda poco más de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha compartido un degradante vídeo contra Sarah Santaolalla, cuando según ha denunciado la periodista aún era menor de edad. Este tuit ha hecho también estallar a Javier Ruiz.

El PP respondía de este controvertido modo a la futura presentadora de La Séptima después de que ella compartiera, tirando de sarcasmo, un vídeo de Isabel Díaz Ayuso que se ha hecho viral durante el desfile de las Fuerzas Armadas de este 12 de octubre. El momento exacto tenía lugar mientras sonaba el himno nacional, cuando la presidenta madrileña, que se encontraba junto a los reyes y sus hijas, presentaba un aspecto que ha provocado infinidad de reacciones en redes sociales.

"Parece que ayer hubo fiesta en al ático", escribía Sarah Santaolalla en X junto al vídeo, haciendo referencia a la falta de estabilidad sobre los tacones de Isabel Díaz Ayuso, quien se ve como se balancea durante todo el himno nacional. El PP de la Comunidad de Madrid no tardó en responder a la analista política, y lo hizo publicando un vídeo de ella bailando y disfrutando en las fiestas de su pueblo con la siguiente frase: "Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo".

Claro que hubo fiesta, Sara. Y lo mejor es que hay vídeo. https://t.co/SbVx7px5bH pic.twitter.com/f9byrdHJMf — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 12, 2026

Sarah Santaolalla y Javier Ruiz estallan contra el PP de Madrid

Como era de esperar, la colaboradora habitual de TVE no tardaba en mostrar su indignación en la misma red social. En respuesta al vídeo compartido por el PP madrileño, Sarah Santaolalla añadía lo siguiente: "¿Dónde está vuestro límite, Alberto Núñez Feijóo? ¿Os habéis vuelto locos? ¿Qué hace un partido político cogiendo un vídeo de una chica de 17 años con sus amigas menores de edad en las fiestas del pueblo?". Además, recordaba que "la diferencia es que yo me pagaba el ocio y a vosotros os pagamos el ático de lujo".

¿Dónde está vuestro límite, @NunezFeijoo?

¿Os habéis vuelto locos?

¿Qué hace un partido político cogiendo un vídeo de una chica de 17 años con sus amigas MENORES DE EDAD en las fiestas del pueblo?

La diferencia es que yo me pagaba el ocio y a vosotros os pagamos el ático de lujo https://t.co/uoPFe01iVy — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) October 12, 2026

Esta respuesta de la colaboradora ha sido ha sido compartida por el periodista Javier Ruiz, quien no dudaba en salir en defensa de Santaolalla en el mismo tono de indignación que ella había utilizado. "¿Dónde está el límite? ¿Qué barbaridad es esta?", se preguntaba el director editorial de La Séptima en su cuenta de X.