Incontestable sentencia a la entrevista de 'La Revuelta' a Shakira con una crítica masiva: "Es de lo peor que se ha emitido"

Shakira ha cumplido finalmente la promesa que le hizo a David Broncano este jueves acudiendo a 'La Revuelta'. Pero en lugar de visitar el Teatro Albéniz donde se graba habitualmente el programa, la colombiana ha abierto las puertas de Macondo Park a TVE, recibiendo al humorista y a su equipo en el parque efímero que ha creado para su residencia de conciertos en Madrid, que finalizará el próximo lunes 12 de octubre con su decimotercera y última fecha con invitados especiales.

Sin rastro de su bombo ni del público habitual del teatro, el humorista ha arrancado la emisión de este jueves desde un coche en marcha explicando el desajuste de última hora que ha supuesto la confirmación de la colombiana casi dos años después de su promesa. "Ayer por la tarde su equipo nos dijo que por fin la podíamos entrevistar, pensábamos que sería para dentro de dos semanas, para preparar cosas, pero la petición era para hoy a las cinco de la tarde, que es cuando normalmente grabamos el programa", ha explicado el presentador.

El breve paso de Shakira por 'La Revuelta': una entrevista con retrasos, final adelantado y medios técnicos mínimos

"Siendo ella una de las mayores estrellas de la música internacional, hemos dicho: intentémoslo. Hemos grabado el programa que se emitía hoy jueves, que se emitirá otro día, un programa excelente por cierto", ha continuado relatando David Broncano de camino al recinto construido para los conciertos de Shakira en España. Y una vez dentro del estadio, completamente vacío hasta los últimos conciertos de la cantante programados para este fin de semana, los problemas han comenzado a solaparse.

Ha sido entonces cuando el humorista ha puesto en contexto a la audiencia explicando que tan solo iban a contar con dos cámaras, además de que disponían de un tiempo muy limitado por un vuelo que debía coger. "Yo me mantengo con ilusión, espero que en breve aparezca", ha llegado a expresar el rostro de TVE ante el retraso de la cantante, que había citado al equipo de 'La Revuelta' a las 17:00 horas sin cumplir con los tiempos establecidos.

"Estaba perdiendo la esperanza, pero parece que va a venir", ha señalado el humorista en un punto de la larga espera, lamentando el escaso margen de tiempo que le quedaba para su encuentro con la estrella mundial. "Tengo que hacer una entrevista en 18 minutos", ha advertido David Broncano poco antes de que Shakira finalmente le recibiese en la zona VIP de su estadio para arrancar la breve y atropellada entrevista.

Así, la gran protagonista de la noche ha adelantado algún que otro detalle sobre su concierto de despedida del próximo lunes. "Va a ser un concierto espectacular con amigos, viene Maluma, vamos a cantar 'Agua', la nueva canción que tenemos juntos. Va a venir Bizarrap, habrá más sorpresas también, pero no puedo decir más", ha señalado mientras el presentador le preguntaba por lo que ha hecho todo este mes por la capital más allá de los shows durante el fin de semana.

"No he tenido ni un día libre... ¿Preparar todo esto te parece poco?", ha sentenciado la colombiana, confesando que un día se escapó con amigas a una tienda y debatiendo largo y tendido sobre el signo de horóscopo que más encaja para David Broncano. Sin embargo, ante uno de los giros del presentador de TVE, la cantante se ha plantado. "¿Por qué no cambiamos la imagen un poquito? Yo he venido aquí a hablar de mis conciertos", ha recordado.

Justo después, David Broncano ha recordado que contaban con un tiempo limitado para su esperado encuentro. "Tengo que coger un vuelo muy importante", ha insistido el humorista mientras Shakira le otorgaba el chubasquero plateado y las gafas que ha estado repartiendo estas semanas a los elegidos para caminar con ella durante el inicio de sus conciertos, extendiéndole una invitación.

Y ante la falta de tiempo, David Broncano no se ha cortado en pedir a la artista su jet privado para no tener que irse antes de tiempo para coger el vuelo. "O sea me arruinas, las mujeres facturan pero también gastan. Tengo a 150 personas trabajando en esta gira, al final entre lo que facturo y gasto me quedo igual", ha espetado Shakira. "Es que ni contesto ante semejante mentira", ha llegado a señalar el humorista.

Decepción con 'La Revuelta' por la accidentada entrevista de Shakira: "Es de muy mala educación"

Las redes no han tardado en sentenciar la falta de profesionalidad de la colombiana al no acudir a su cita a tiempo y condicionar la duración de su entrevista de forma drástica. "Sinceramente... Por muy artista internacional que sea, no deja de ser de muy mala educación su impuntualidad. El tiempo de las demás personas es igual de importante", ha señalado una espectadora. "¡Que entrevista más incómoda!" o "Lo mal que está quedando la entrevista" han sido otros de los comentarios que se han podido leer en redes.

Sinceramente... Por muy artista internacional que sea, no deja de ser de muy mala educación su impuntualidad. El tiempo de las demás personas es igual de importante. #larevuelta — RaCe (@RaquelinaEspana) October 8, 2026

Pues ya si podemos decir que la entrevista a Shakira es de lo peor que se ha emitido en #LaRevuelta



Han cambiado todos los planes cuando solo le interesaba recordar las entradas que tiene aún por vender... https://t.co/oZcpiVgKqn — Volando... (@aerotrastorna2) October 8, 2026

#LaRevuelta Shakira nunca se puede tomar la molestia de ir a los platós? Ni en noche vieja, ni con Henar Álvarez, ni en La Revuelta... Ya está bien de darle tanto trato especial — Artdirector (@Artdi76) October 8, 2026

Buen ejemplo de como juegan algunos artistas con el trabajo de los profesionales de los medios. Hay mucho curro detrás de cada entrevista, una planificación que atañe a equipos humanos que ven como sus agendas se tambalean en función de los caprichos de las estrellas#LaRevuelta — David Vidal (@davidalsol) October 8, 2026

Pues Shakira deja mucho que desear con su falta de profesionalidad al comprometerse a dar una entrevista, se entiende que buena y con tiempo, a #LaRevuelta, pero poner tantas trabas que al final dura solo 15 minutos.

Para eso es mejor decir NO y fin. — Berto Molina (@BertoMolina) October 8, 2026

Pues ya está justificado el retraso en el inicio... La falta de respeto de Shakira había la revuelta es increíble. Muchacha si no quieres hacer la entrevista no los hagas modificar agenda por ti #LaRevuelta — Fati (@fati_tinoco) October 8, 2026

Hoy #LaRevuelta se ha pasado de cutre.... En el mal sentido 😅 — Merce Moreno (@MerceMoreno95) October 8, 2026

Que entrevista más incómoda! #larevuelta — Mariquilla Terremoto (@MariquillaTer10) October 8, 2026

Qué le costaría estando un mes entero en Madrid haberse acercado una horita al teatro un día y haber quedado de puta madre.... de verdad que flipo #larevuelta — Sara (@Sara05989799) October 8, 2026

Lo mal que está quedando toda la entrevista. Broncano cortado y Shakira solo haciendo publi #LaRevuelta — deivid (@Wolfmel_) October 8, 2026

Que haya gente tan endiosada como para no ir a un teatro a hacer una entrevista y encima llegar tarde. Qué falta de profesionalidad!#LaRevuelta — La Genia 🌴🎂 (@LaGeniadvuelta) October 8, 2026

Qué desperdicio de entrevista con #Shakira en #LaRevuelta no se le está preguntando nada interesante, que ha supuesto volver a España… que va a pasar tras esta gira… en fin… una pena… hay tanto que preguntar a la que es la estrella más internacional. — Salvador Jiménez (@svjimenez) October 8, 2026

Es @shakira la persona menos profesional del mundo? Pues parece que sí #LaRevuelta — Rocío Martínez (@romaes79_TS) October 8, 2026

Hay 2 tipos de invitadxs cuando vienen a este programa:

Quienes van a pasarselo bien

Quienes van solo por promo y no le gusta sumergirsr en la filosofía del programa..#larevuelta — greynbows (@greynbows) October 8, 2026

Qué falta de respeto la de Shakira haciendo perder el tiempo a todo un equipo de personas #laRevuelta

Que a mí ella me gusta como artista, pero chica que no estás operando a corazón abierto o en una emergencia como para tener esa poca consideración hacia el trabajo de los demás — Mimi (@Mimiwellx) October 8, 2026

No he visto una entrevista más inmocoda en mi vida... 🫪🫪🫪🫪#LaRevuelta — ✨Mr.Faith✨ (@MrFaith91) October 8, 2026

Pero qué tipo de broma ha sido lo de hoy, para hacer esto, mejor lleváis a alguien random al teatro y seguro que sale mucho mejor #larevuelta @LaRevuelta_TVE — Angel Luis (@trabugata) October 8, 2026

Aplausos por las tablas de Broncano para resolver los contratiempos: "Va a ser historia de la televisión"

Sin embargo, un sector de los espectadores también han puesto en valor cómo el equipo de 'La Revuelta' ha conseguido "rellenar" tiempo de programa sin contar con su equipo ni medios habituales, tan solo esperando a Shakira en un descampado durante más minutos que los que ha durado la entrevista. "Lo único bueno de la falta de respeto de Shakira a Broncano es volver al formato de 'La vida moderna", ha destacado una espectadora. "Vibes de 'The office' hoy en 'La Revuelta", ha destacado otro usuario.

#LaRevuelta está consiguiendo que esté pegado a la tele viendo un vídeo grabado en móvil de Broncano haciendo tiempo a ver si llega Shakira — Alexsinos (@alexsinos) October 8, 2026

Lo unico bueno de la faltada de respeto de shakira a broncano es volver al formato a lo de la vida moderna #LaRevuelta — 🇵🇸 𝟎𝟕𝟎 𝘽𝙡𝙤𝙣𝙙𝙚𝙙 (@GxlDeDragoni) October 8, 2026

vibes de The office un poco hoy en #LaRevuelta, esto es lo míoooo — pessimist. 𓅫 (@glassnstone) October 8, 2026

Precisamente lo que está haciendo #LaRevuelta es un modelo de televisión que se asemeja más a lo que se ve en YouTube y en redes que en la televisión tradicional. Posiblemente, un acierto 😁🤔 #LaRevueltaRTVE — M. (@Manuctp1) October 8, 2026