Iñaki López se fija en un detalle muy claro de los ultras que insultan a Pedro Sánchez y lanza un recado a Almeida

Como cada día, Iñaki López ha arrancado este martes 'Más vale tarde' haciendo un editorial sobre la actualidad. En este caso, el presentador se ha fijado en la celebración del 12 de octubre y en los enfrentamientos que se produjeron en el entorno de la Puerta del Sol entre los ultras que pretendían boicotear la acampada y los propios acampados.

"Buenas tardes. La fiesta de la Hispanidad pretendía celebrar el vínculo con la comunidad hispana mundial, pero hoy es una fecha de desunión, odio y enfrentamiento", ha empezado señalando el presentador. "Por un lado, tenemos la constatación de los malos resultados del informe PISA en forma de grupos de adolescentes ataviados con banderas fascistas y brazo en alto al grito de 'socialistas hijos de puta' atacando la concentración de quiénes se manifiestan a favor de la vivienda. Gente que asegura llevar España en su corazón pero que es incapaz de entender su diversidad", ha proseguido analizando sobre la juventud de esos ultras.

Tras ello, Iñaki López se ha referido también a todos los que se dedicaron a insultar a Pedro Sánchez durante el desfile de la Fiesta Nacional. "Por otro lado, tenemos gente que madruga en festivo para insultar al presidente del Gobierno en un acto institucional que hace años dejó de ser de todos. Y en realidad, ni siquiera insultan al presidente por su gestión. Las descalificaciones son contra su madre, contra ella descargan un odio furibundo y agresivo", ha añadido al respecto.

"Lo cierto es que la violencia ha saltado de las redes sociales a la calle. Y deshumanizar al rival político está ya superado. Ahora queremos fiscarnos en su señora madre y si es posible darle con el asta de la bandera en la cabeza", ha seguido reflexionando el presentador de La Sexta.

"Y para culminar los fastos de la Hispanidad el Tribunal Supremo deja sin derecho a voto en pleno 12 de octubre a 163.000 españoles que cumplían todos los requisitos para votar y que de hecho lo hicieron en las últimas generales. El 12 de octubre va camino de ser el día de la purga con la colaboración de los habituales incendiarios, que luego dirán que van a gobernar para todos", ha sentenciado antes de dar paso a un vídeo con los ataques de Isabel Díaz Ayuso acusando de terroristas a los acampados en Sol.

Iñaki López, tras las manifestaciones por el 12 de octubre: "Grupos de jóvenes con banderas fascistas y el brazo en alto al grito de 'socialistas hijos de puta' atacando la concentración de quienes se manifiestan a favor de la vivienda" pic.twitter.com/f22Yl4qBLD — Más Vale Tarde (@MVTARDE) October 13, 2026

El recado de Iñaki López a Martínez-Almeida por su crítica a los acampados de Sol

Iñaki López en 'Más vale tarde'

Después, Iñaki López se ha hecho una pregunta sobre que se ha hecho mal con la juventud para llegar a este punto. "Nos llama poderosamente la atención que estamos hablando de adolescentes, la gran mayoría de ellos les hemos tenido que pixelar las caras porque son menores, son chavales que acudían con la cruz de Borgoña, con banderas fascistas, con el brazo en alto y con banderas de Falange en una imagen que recuerda más a los años 70 en Madrid con los guerrilleros de Cristo Rey dando palizas a la gente de izquierdas. No sabemos en qué hemos fallado los adultos para que haya chavales que estén pensando que el regreso a una dictadura puede ser factible o beneficioso de alguna manera", ha recalcado.

Y finalmente, el presentador también ha lanzado un dardazo a José Luis Martínez-Almeida por atacar a los acampados de Sol y no condenar lo visto con los ultras. "Para el alcalde de Madrid los manifestantes de Sol son violentos a pesar de que no se ha registrado acto violento alguno. Pero el hecho de que tengan cuchillos para extender el humus o adoquines para sujetar las tiendas de campaña y hornillos para calentar la comida le hace sospechar al alcalde de que son grupos violentos", ha expuesto con sorna.

"Cuando le han preguntado hoy por la presencia de fuerzas de ultraderecha para reventar la manifestación de Sol él ha optado por la equidistancia porque no es ni fascista ni antifascista", ha recalcado sobre las declaraciones del alcalde de Madrid. "Cuando se deshumaniza a un presidente del gobierno llamándole hijo de p*** que no es insultarle a él sino a su madre, poco contenido político hay en la crítica. Ver gente con banderas fascistas y con el puño en alto, ¿no daña al turismo de Madrid como asegura el PP madrileño que daña la acampada de Sol? Es que me gustaría escuchar al alcalde de Madrid que el que va con intención de provocar e insultar a la Puerta del Sol tiene algo de responsabilidad", ha concluido Iñaki López.