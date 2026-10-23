Iñaki López defiende a David Broncano tras esta crítica de un colaborador de La Sexta a 'La Revuelta'

Al igual que han hecho el resto de programas de actualidad este viernes, Iñaki López ha querido analizar la entrevista de Pedro Sánchez en 'La Revuelta' junto a sus colaboradores en 'Más vale tarde'. Y en todo momento, el presentador ha querido dar la cara por el trabajo de David Broncano y por su espacio ante las cuestiones de uno de sus tertulianos.

"Esta mañana y ayer hemos tenido las dos primeras entrevistas a los principales candidatos. Entrevista más seria y periodística en el caso de Feijóo, un poquito más de entretenimiento en el caso de Pedro Sánchez en campo propio y con el viento a favor", ha empezado explicando el presentador comparando la visita del presidente a 'La Revuelta' con la del líder del PP en 'Hoy por hoy' de la Cadena SER.

A partir de ahí, Iñaki López ha hecho un repaso a diferentes momentos de la conversación entre Pedro Sánchez y David Broncano empezando por cuándo el presentador le preguntó por si hacía autocrítica de estos ocho años de legislatura y cómo hablo del caso de Ábalos. "Citó a Ábalos, no citó para nada a Cerdán y me llama la atención que parece que a Ábalos se lo encontró cuando llegó a Moncloa y lo cierto es que lo puso él, así que alguna responsabilidad tendrá", ha aseverado al respecto el presentador.

Ha sido ahí cuando Juande Colmenero ha empezado a criticar la entrevista de 'La Revuelta' por la cantidad de temas que no se trataron. "Es que no habló de Santos Cerdán ni tampoco de Leire Díez, que era la mano derecha de Santos para montar las cloacas para amedrentar a jueces, fiscales y policía, tampoco habló de la directora de la guardia civil que está imputada, ni habló del director general adjunto operativo de la policía nacional que está imputado, tampoco habló del caso Plus Ultra, ni de Sepi, ni la financiación, ni las cloacas ni nada", ha enumerado el periodista de Onda Cero.

"No sé si La Revuelta es tan larga", ha reaccionado Iñaki López. "Pero estuvieron hablando del sexo y del amor. Más que una entrevista es una conversación de barra de bar, que me parece estupendo, pero de los temas serios en una entrevista no se trataron", ha insistido el colaborador. "Pero hay que conocer lo que es 'La Revuelta'. Son las mismas críticas que se le han hecho a 'Cara al show', es que es absurdo. ¿Conocemos la dinámica y el tono de estos programas?", le ha replicado Afra Blanco.

"Es verdad que Feijóo si ha tenido esta mañana una entrevista periodística en la SER con Aimar y en el caso el programa de Broncano es un programa de entretenimiento donde el interés es otra cosa", ha tratado de defender Iñaki López. "Pero si le pregunta por autocrítica también podría preguntarle por eso", ha insistido Colmenero. "Es verdad que el programa de Broncano tiene como destino final la diversión y el entretenimiento pero también le hizo preguntas, y ante lo poco que se interesaba por la autocrítica, Broncano fue un poco más allá y le animó al presidente a ver si con el tema de Ceuta le salía un poco de autocrítica", ha añadido el presentador en ese sentido.

Iñaki López defiende a Broncano y 'La Revuelta'

Tras escuchar a su compañero, Chema Crespo ha tomado la palabra para volver a cuestionar sus argumentos. "Me sorprende Juande, es que que un político se haga la autocrítica en campaña electoral, ¿cómo va a dejar sin trabajo a la oposición que le ha hecho la crítica foribunda?. Pedirle que se haga la autocrítica ahora...", le ha dicho el periodista. "Digo la obligación del periodista de preguntarle por eso", se ha justificado él.

"Pero es que estamos hablando de Broncano que es entretenedor. Estamos confundiendo un programa de entrevistas como por ejemplo el de Feijóo esta mañana con Aimar con un programa que es de entretenimiento familiar donde se le pueden hacer preguntas, pero no esperes que sea un látigo", ha terminado recordando Iñaki López volviendo a dar la cara por el programa de TVE.

Asimismo, Iñaki López ha recalcado cómo David Broncano fue incisivo en algunos temas controvertidos para Sánchez. "Hay que reconocerle a Broncano que le preguntó, que insistió sobre Zapatero, en la que el presidente del gobierno estuvo muy incómodo", ha señalado. Y por último, el presentador también ha querido alabar el trabajo de Candela Peña al final de la entrevista. "Mención especial para Candela Peña, que estuvo ayer absolutamente cumbre, cuando hizo acto de presencia en el espacio y se refirió de este modo al presidente del gobierno", ha concluido.