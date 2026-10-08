Iñaki López da la estocada a 'Horizonte' con este recado a su audiencia en Mediaset tras lo visto con Maricarmen

Iñaki López ha arrancado la emisión de 'Más vale tarde' de este jueves haciéndose eco de la muerte de Maricarmen a los 87 años, que falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid tras permanecer dos semanas ingresada a raíz de su desahucio. Y el presentador de La Sexta no ha dudado en poner el foco en las reacciones de las principales fuerzas políticas a esta tragedia, criticando al gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su negativa a guardar un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid.

"Maricarmen ha muerto por agotamiento extremo y estrés después de una agonía de cuatro desahucios, el último de ellos con éxito. Su cuerpo de 87 años, con una discapacidad del 50%, no aguantó un maltrato que había durado años", ha comenzado sentenciando el rostro de La Sexta, recordando el acoso que la anciana había sufrido a manos de Urbagestión durante los últimos siete años para que abandonase el piso en el que vivía en la calle Alcalde Sainz de Baranda.

Así, Iñaki López ha repasado las principales reacciones de los partidos políticos que se juegan la presidencia en la próxima cita en las urnas, que tendrá lugar el 29 de noviembre. "Hoy los políticos muestran sus condolencias por esta muerte, al menos los que tienen conciencia. Pero Maricarmen es una víctima del sistema que ha permitido que una anciana vulnerable sea expulsada de su casa para que una empresa haga negocio", ha condenado el periodista.

Iñaki López lanza un dardo a 'Horizonte' por los bulos difundidos sobre Maricarmen: "Espero de verdad que la audiencia les haya merecido la pena"

"Es víctima de unos políticos que prometieron solucionar el problema de la vivienda y no lo han hecho. De políticos que votaron contra prohibir los desahucios a vulnerables. De una empresa sin escrúpulos que hoy le ofrecía a Maricarmen volver a su casa únicamente para lavar su imagen", ha asegurado el presentador, echando por tierra la oferta que el fondo buitre terminó poniendo sobre la mesa tras varios días de acoso y una campaña masiva de boicot tras el mediático desahucio.

Ha sido entonces cuando ha destacado, como ejemplo de hipocresía política, lo sucedido en la Asamblea de Madrid. "Feijóo ha pedido respeto para Maricarmen. Pero ¿cómo? Porque el Partido Popular no ha permitido un minuto de silencio en la Asamblea de Madrid en memoria de una madrileña... en la Asamblea de Madrid, en la casa de todos los madrileños", ha sentenciado Iñaki López, sin suavizar su tono.

"No aprendemos. Y respecto a los medios que mientras Maricarmen estaba ingresada en el hospital la acusaban de ir al bingo, de dejar a deber en la carnicería, de ser una jeta, de tener una fortuna oculta y hasta de ser una actriz, espero de verdad que la audiencia o los clics les hayan merecido la pena", ha terminado señalando el conductor de 'Más vale tarde', apuntando contra espacios como 'Horizonte' y otros medios que estas semanas han tratado de demonizarla.

"Nosotros preferimos recordar a Maricarmen así", anunciaba entonces Iñaki López dando paso al último vídeo compartido en redes de Maricarmen, que desde el hospital agradecía a los manifestantes por su movilización en la Puerta del Sol y animaba a la juventud para luchar por el derecho a una vivienda digna. De igual forma, Iñaki López no ha dudado en echar por tierra, a través de sus redes, el último bulo difundido por la presidenta de la Comunidad de Madrid.

El rostro de La Sexta ha utilizado su perfil de X (antiguo Twitter) para desmentir una afirmación lanzada por la líder del PP madrileño en relación a una entrevista de la anciana desahuciada. "Ayuso miente. Maricarmen no solo culpó de su situación a Pedro Sánchez. Culpó también a Almeida y a la propia Ayuso. No tergiversemos las palabras de Maricarmen para atacar al adversario político", ha señalado haciendo referencia a cómo el vídeo que circula en redes ha sido recortado omitiendo el señalamiento de la vecina al gobierno madrileño.