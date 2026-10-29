Iñaki López brota en La Sexta ante la confusión con la última cifra de muertos del accidente: "Todos los medios nos hemos hecho eco"

Este jueves, La Sexta ha vuelto a ampliar la duración de 'Más vale tarde' con Iñaki López suprimiendo así 'Zapeando' de su programación para seguir abordando la última hora en torno al accidente de trenes en Urda (Toledo). Y durante la emisión, el presentador no se ha podido contener al cuestionar al Ministerio de Transportes por su última polémica sobre la cifra oficial de víctimas mortales.

Todo sucedía cuando a primera hora de la tarde, la web del ministerio que lidera Óscar Puente actualizaba la cifra de fallecidos a 74 en lugar de las 69 que se habían estado diciendo durante todo el día. Sin embargo, poco después, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha rectificado y ha vuelto a rebajar la cifra a las 69 víctimas tras la equivocación del organismo.

"Aquí hay un lío que tenemos que arreglar, y tiene que ver con el Ministerio de Transportes. Hace un momento actualizaba en su página web la cifra de fallecidos a 74. Todos los medios nos hemos hecho eco de esta nueva cifra. Pues la han vuelto a rebajar a 69. Y nos gustaría saber qué pasa con algo tan serio como la cifra de víctimas de un accidente que ha tenido lugar hace 30 horas", ha empezado diciendo el presentador que no daba crédito a lo que estaba pasando.

Tras ello, Iñaki López ha conectado con su reportero Julio Suárez, que se encontraba en Urda para tratar de entender lo sucedido. "Iñaki lo vamos a explicar para que todo el mundo lo entienda. Los datos oficiales los da la Junta de Castilla La Mancha, que durante todo el día han sido 69 víctimas. Esta tarde, el Ministerio de Transportes, lo hemos contado en directo, había elevado esa cifra a 74. Lo hemos contado según el Ministerio de Transportes y ha alertado a la Junta de Castilla La Mancha. Hemos preguntado y nos han dicho que 'nosotros seguimos teniendo la cifra de 69 fallecidos'. ¿Qué ha hecho el ministerio? Lo ha cambiado en su página web y ha vuelto a actualizarlo a 69", ha relatado el periodista de La Sexta.

"Yo no acabo de entenderlo muy bien. Me parece insultante. Me parece indignante. Me parece que por lo menos con esta cuestión tendría que funcionar algo", ha reaccionado de forma inmediata Iñaki López mostrándose muy duro al no comprender cómo el Ministerio de Transportes podía haberla liado de esa manera.

Iñaki López, duro contra el Ministerio de Transportes: "Me parece insultante"

Iñaki López y Pilar Gómez en 'Más vale tarde'

Justo después, ha sido Ramoncín quién ha tomado la palabra para expresar su opinión sobre el accidente y su gestión. "Después de oírles a ellos es imposible decir nada porque yo no soy un experto, simplemente soy un usuario. Y uno se hacía esas preguntas que parece que están contestadas. Si yo tengo un coche que en el momento que tengo un coche delante se para directamente, pues se supone que un tren tiene que tener una tecnología que cuando entiende que necesita tres o cinco kilómetros para parar se pare. Es imposible pensar que eso no exista porque puede haber un maquinista que de repente decida suicidarse y mate a todos en la estación de Atocha", ha reflexionado el cantante. "O que entienda mal o que no haya dormido bien", ha apostillado Iñaki.

"Es inconcebible que no se pare una máquina cuando se para un coche. Es que ahora mismo un coche no te deja ni cambiar de carril. ¿Qué ha habido un error humano? Muy bien, pero tiene que haber algo que impida que ese error humano acabe con una tragedia como esta. Que encima tenemos que ver como pasan de 68 muertos a 74 y que se empiezan a echar las culpas unos a otros pues aquí llega la parte política que supongo que hablaremos de ello en algún momento", ha añadido Ramoncín.

"Un poquito de seriedad. Es que a mí me parece, incluso doloroso. Es que estamos jugando además con la gente y con las expectativas de un accidente que ha sido terrorífico. Yo de verdad no reconozco a veces a este país", ha aseverado el presentador. "A mí me dicen que puede ser que tenga que ver con las pruebas de ADN de aquellas personas que creían...", ha tratado de exponer Juande Colmenero. "Pues se espera y se informa de una forma profesional, no te puedes precipitar a la hora de subir el marcador de los fallecidos de un accidente de estas características", ha incidido Iñaki López.

Por su parte, Pilar Gómez ha recordado lo que pasó con el accidente de Adamuz. "En Adamuz pasó exactamente igual con las cifras de los desaparecidos. En Adamuz todos los medios los dos primeros días titulábamos X fallecidos y otros 40 desaparecidos Y era una cifra que asustaba porque los desaparecidos suelen traducirse luego en muchos casos en fallecidos", ha empezado señalando.

"Y luego interior tuvo que rectificar y decir que estaban incluidos en los fallecidos lo que ponían como desaparecidos. Hay que ser riguroso y tenemos que aprender a esperar. Lo dice el jefe de esta casa, Ferreras, siempre, en los muertos nunca hay que ser el primero", ha añadido la colaboradora. "Así es y quién da la cifra es quién tiene que esperar, tiene que confirmar las cosas y hacer las comprobaciones necesarias y después publicar una cifra definitiva de fallecidos. En fin no lo acabo de entender", ha concluido López.