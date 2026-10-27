Iker Jiménez y Carmen Porter, premiados por 'Horizonte' en las Antenas de Oro 2026 junto a Jordi Hurtado o Sandra Golpe

La Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE) ha hecho oficial este martes los rostros que recibirán la Antena de Oro 2026. Entre los premiados destacan nombres como los de Jordi Hurtado por parte de RTVE e Iker Jiménez y Carmen Porter por su trabajo en 'Horizonte' en Cuatro.

El jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España (FARTVE) ha fallado los galardones de esta 53º edición, que reconocen a algunos de los profesionales, programas y entidades más destacados del panorama audiovisual español tanto en televisión como en radio.

La gala, conducida por la periodista y presentadora de RTVE, Ana Belén Roy, tendrá lugar el sábado 14 de noviembre en el Gran Casino de Aranjuez, donde se dará encuentro esta, ya habitual, cita al reconocimiento del talento, la trayectoria y el trabajo de quienes hacen grande la radio, la televisión y la comunicación en nuestro país. La entrega podrá seguirse en directo a través de ClickRadioTV.com.

Jordi Hurtado, Sandra Golpe e Iker Jiménez, entre las Antenas de Oro 2026

Coincidiendo con el 70 aniversario de RTVE y con el próximo 30 aniversario de 'Saber y ganar', la FARTVE ha querido premiar la trayectoria de Jordi Hurtado. El presentador sigue conduciendo cada día el concurso, que se ha convertido ya en un clásico y en el más longevo de la televisión con gran éxito en las sobremesas de La 2.

El jurado también ha querido reconocer la labor de Sandra Golpe como directora y presentadora de 'Antena 3 Noticias 1', el informativo líder de la televisión. Y es que los informativos de sobremesa de Antena 3 son los más vistos cada día con datos en torno al 20-25%.

Pero si hay un galardón que destaca por encima del resto es el que recibirán Iker Jiménez y Carmen Porter. Los presentadores y directores de 'Horizonte' han sido recompensados con esta Antena de Oro ante el buen momento que atraviesa el programa de actualidad que conducen en el access diario de Cuatro. Poco a poco, el formato se ha consolidado en la franja compitiendo de tú a tú con 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' marcando datos entre el 10 y el 11%.

También Carlos Sobera ha sido reconocido con la Antena de Oro 2026 por su larga trayectoria y tras haberse consagrado como presentador de concursos y haber demostrado una gran versatilidad para conducir todo tipo de formatos desde realitys hasta dating shows. Este 2026 ha sido un año de mucho trabajo para el presentador de Telecinco con 'First Dates' así como 'El precio justo' y 'Rueda la letra', que este lunes anotó récord histórico en las tardes de la cadena.

Para cerrar el palmarés de la televisión, el jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión también han querido recompensar la labor de José Yélamo al frente de 'La Sexta Xplica' en La Sexta así como a Trece por la cobertura de 40 horas de emisión con un gran equipo de profesionales, técnicos y periodistas que cubrieron excepcionalmente la visita del Papa León XIV a España.

Asimismo, el jurado también ha decidido otorgar una Antena Extraordinaria al Archivo de RTVE por ser "custodio de los 90 años de RNE y de los 70 años de TVE en su aniversario, Historia de España recogida en el excepcional trabajo de sus responsables".

En radio, los galardonados con una Antena de Oro serán Isabel Gemio por su labor en 'El último tren' de RNE, Jaime Cantizano por su trabajo en el magacín de tarde 'Por fin' de Onda Cero, Carles Francino por ser el líder indiscutible de las tardes con 'La ventana' en la Cadena SER, Pilar Cisneros por su tarea en 'Herrera en COPE' junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos y sus reportajes al pie de la noticia y a Juanma Rodríguez por su trabajo al frente de 'El primer palo' en EsRadio.

La celebración de Iker Jiménez

Nada más conocerse la noticia, Iker Jiménez ha querido agradecer el premio a través de su cuenta de "X". "Horizonte galardonado con la Antena de Oro 2026 Mil gracias a todos", ha escrito el presentador de 'Horizonte' y 'Cuarto Milenio'.