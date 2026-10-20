Ha sido una de las imágenes del fin de semana: la declaración de amor de Pedro Sánchez a su mujer Begoña Gómez y el beso que se dieron delante de todo el mundo en el mitin del PSOE en Fuenlabrada. Una escena que se ha viralizado y que ha servido al PP para volver a sacar la artillería contra el presidente del Gobierno. Por su parte, Iker Jiménez y Carmen Porter aprovecharon el final de 'Horizonte' este lunes para comentar y parodiar ese momento.

Durante el programa, colaboradores de 'Horizonte' se mostraron muy críticos con el gesto de Pedro Sánchez con su mujer. Así, José María Olmo cuestionó como el presidente del Gobierno es, a su juicio, capaz de "instrumentalizar sus relaciones personales". "Todo estaba perfectamente orquestado para que sucediera así. Eso implica una frialdad absoluta para con antelación preparar toda la escenografía, cuándo él tiene que hacer esa declaración, cuándo tiene que reaccionar ella y subir al escenario. Me cuesta creer que alguien pueda convertir su relación en un producto, me parece increíble y a qué viene caer tan bajo", añadió el periodista de El Confidencial.

Juan Soto Ivars y Eduardo Inda se mofan de la cara de Pedro Sánchez en 'Horizonte': "De desagrado, de asco"

Poco después, Iker Jiménez quiso dar la palabra a Juan Soto Ivars, porque reconocía que le interesaba mucho conocer su análisis del beso entre Pedro Sánchez y Begoña Gómez. "A mí me emocionó mucho porque cuando uno ve el amor genuino y real lo sabe apreciar. En el mitin cuando él empieza a sacar el capote de Begoña es alucinante porque si vemos la imagen parece que el único que no sabe lo que es el amor, es él porque lo está diciendo con una cara...", aseveró el escritor. "De desagrado, de asco", se atrevió a apostillar Eduardo Inda.

"La gente de detrás, que es la misma que se cree lo del fascismo, hay unas señoras que están extasiadas de ver y hay una que se levanta a aplaudir, la única de todo el público, que yo creo que es la que más odia a Begoña de todo el mitin. Es la que le dice que está muy guapa con una ropa que le queda mal, porque está enamorada de Pedro, casi tanto como María Jesús Montero", añadió Juan Soto Ivars en su particular análisis.

Sánchez recurre a 'la fuerza del amor': las claves #Horizonte pic.twitter.com/6CJ6dXKaTq — Horizonte (@HorizonteCuatro) October 19, 2026

Pero lejos de quedarse ahí, el colaborador siguió ironizando con ese instante. "El amor es genuino y ahí se ve. El paneo está muy bien hecho, todo es espontáneo y técnico. Y se produce el beso más bonito de la historia del cine. Pero pasa una cosa. Fíjate que sacan el póster de 'La fuerza del amor'. El amor genuino de Sánchez y Begoña lleva exactamente el mismo póster de los Kirchner hace unos años", terminó analizando Soto Ivars.

Después fue Eduardo Inda el que fue más allá en su valoración de la imagen. "Ya sabéis lo que yo pienso de Sánchez, que es un desahogado. Pero es un osado y un audaz. Es un fastuoso, es un personaje a la hora de convertir problemas en oportunidades. Y lo que hizo el otro día fue convertir un problema en una oportunidad. No sé si le sacará rédito pero marketinianamente desde el punto de vista electoral es de crack, y detesto a Sánchez", señaló el periodista ante Iker Jiménez. "A lo mejor el beso lo está preparando para los vises a vises si condenan a Begoña", añadió por su parte Jorge Calabrés.

Iker Jiménez y Carmen Porter parodian el beso: "Yo me lo creí"

"Hombre no, cómo dices eso, es lo que nos faltaba ya", le cortó Iker Jiménez al periodista de El Español entre risas. "Yo me lo creí", se escuchó decir por su parte a Carmen Porter. "Yo creo que es auténtico", insistió también el presentador. "Lo que está diciendo es 'señores, yo me abrazo y me beso con mi mujer y lo que están haciendo los jueces, que son unos fascistas es lawfare'", aseveró Inda. "Es jugada a la desesperada", añadió también Ketty Garat.

"Fijaos si es inteligente en ese aspecto que mira solo meter esto lo que ha motivado", terminó exponiendo Iker Jiménez mientras su mujer Carmen Porter le pedía copiar a Pedro Sánchez y besarse justo antes de finalizar el programa. "Pero hazlo bien y sin la cara de asco de Sánchez", le pidió Eduardo Inda mientras el presentador parecía no querer entrar en ese juego. "A ver el piquito, oye lo hace el presidente...", añadió su mujer al ver que le quería hacer la cobra. "Nada, nada lo que me faltaba ya", aseveró él. "Nada, que es muy soso", sentenció Carmen.