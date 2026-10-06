'Horizonte', la gran amenaza en audiencias para 'El Hormiguero': Iker Jiménez gana a Motos por segundo día consecutivo desde Cuatro

El adelanto de la convocatoria electoral anunciado por Pedro Sánchez tuvo impacto en las audiencias televisivas de este lunes 5 de octubre. No solo se disparó el consumo en la franja matinal ante la declaración institucional de Pedro Sánchez en la que hizo oficial la noticia; la alteración en las cifras también tuvo reflejo en la noche y, en particular, en la batalla del 'access prime time', donde 'Horizonte' revalidó un hito.

Y es que el programa capitaneado por Iker Jiménez y Carmen Porter volvió a ganar la pugna en estrictica competencia contra 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos. En este último caso fue por la mínima, eso sí, pero no deja de ser relevante que el formato de Cuatro se imponga al producto más veterano de la programación en dicha franja por segundo día consecutivo.

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En términos generales, 'Horizonte' obtuvo un 13,1% y 1.609.000 de espectadores (segundo mejor dato histórico) pero, en competencia directa, aventajó en una décima al talk show de Antena 3 con un 13,5% y un 13,4% de cuota de pantalla respectivamente. En espectadores, el duelo se resolvió con 1.641.000 vs 1.627.000, es decir, el programa de los 'milenarios' congregó 14 mil seguidores más exactamente. Por tanto, en ambos parámetros la victoria fue para Iker, Carmen y su elenco de colaboradores y analistas.

En cuanto a 'La Revuelta', a la que ha adelantado en varias ocasiones en las últimas semanas, la distancia sí fue amplia, con casi dos puntos más de ventaja, pues en ese mismo tramo horario el show de humor y entrevistas de La 1 de RTVE registró un 11,6% y 1.419.000 televidentes de media. Respecto a 'El Intermedio' en La Sexta, que se conformó con un 6,8% y 858.000 fieles, la brecha fue gigante.

No obstante, el creciente dominio de 'Horizonte' sobre el espacio del Gran Wyoming e incluso sobre David Broncano resulta mucho menos sorprendente teniendo en cuenta cómo está siendo la tendencia de un tiempo a esta parte. Lo que sí se considera realmente insólito es que haya desbancado de la posición de liderazgo a 'El Hormiguero' durante dos noches seguidas, suponiendo así toda una amenaza.

Recordemos que el pasado jueves, 1 de octubre, el programa de Iker Jiménez y Carmen Porter ya dio un sorpasso histórico al formato de Motos y le arrebató, por primera vez, su habitual liderato en la franja con un 13,8% de cuota y más de 1,6 millones de seguidores. 'Horizonte' firmó así un récord absoluto y su emisión más vista de su historia. Sin embargo, en esta ocasión, había una razón en esa excepcionalidad, la entrevista a Isabel Díaz Ayuso, que se elevó a un 15,5% y a casi 1,9 millones de espectadores.

En cambio, este lunes, la oferta de Cuatro volvió a apuntarse el triunfo sin entrevista que sirviera de estímulo o señuelo para el público. De modo que este éxito podría considerarse más meritorio si cabe. Eso sí, en él tuvo mucho que ver ese impacto del anticipo de la cita con las urnas; lo cual refleja, a su vez, que 'Horizonte' se ha afianzado como referencia informativa para un sector de la ciudadanía.