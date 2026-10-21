'Horizonte' encara la madre de todas las polémicas por la intervención del doctor Cabrera, que plantea que Sánchez toma sustancias y habla de enajenación mental

El doctor José Cabrera, colaborador habitual de 'Horizonte', sembró una nueva polémica (y no una cualquiera) para el programa de Cuatro con sus imprudentes palabras al valorar la escena del beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez y el posterior baile que el Presidente protagonizó en el Comité Federal del PSOE que se celebró el pasado fin de semana.
Una muestra de afecto que ha sido muy comentada y que ha entrado de lleno en la precampaña electoral. De hecho, ha sido utilizada estratégicamente por el propio partido a través de sus redes sociales.
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Pues bien, este martes, 'Horizonte' reemitió esa sonada secuencia para que el doctor Cabrera opinara o, más bien, para que soltara una de esas barbaridades que frecuentemente verbaliza el tertuliano. Recordemos que no hace mucho tiempo habló de aplicar electroshocks al dirigente socialista en ese mismo plató de Mediaset.
"Dime algo con la prudencia que te caracteriza, por favor", introdujo Iker Jiménez con evidente ironía. "No quiero ir directamente a Topas", añadió el presentador en referencia al centro penitenciario de Salamanca. "Llega el minuto de oro de la noche", bromeó Jorge Calabrés, consciente de la barrabasada que se avecinaba por parte del compañero.
"No quiero ir a Topas, ¿de acuerdo? Quiero un análisis sencillo y coherente porque os conozco", insistió Iker Jiménez antes de cederle el turno de palabra al doctor Cabrera, que apuntó: "Seré prudente por vosotros porque a mí me la suda". Sin embargo, esa cautela no existió por ninguna parte.
Iker Jiménez y Carmen Porter se desmarcan de las palabras de Cabrera
"Hay que estar muy desesperado, muy desesperado, para publicitar un beso cuando probablemente en los últimos cinco años no le ha dado ninguno", espetó sin pudor. "No hombre, eso no", reaccionó Carmen Porter rápidamente. "Eso es opinión tuya", agregó Iker con la misma celeridad. Así, los dos conductores de 'Horizonte' se quisieron desmarcar completamente de las fuertes palabras de Cabrera.
"Yo, personalmente, creo que lo han tenido que pasar mal porque siempre que hay un problema judicial afecta a un matrimonio y a cualquier familia", apostilló Porter en ese sentido, tratando de mostrar una cierta empatía con Sánchez y Begoña Gómez.
"Es un beso sin lengua y agarrado al atril. Ojo, eh. Pedro Sánchez empieza el beso agarrado al atril como diciendo: 'a mí el atril no me lo quiten'. Luego, cuando ve que el atril no se va a mover, le da el beso", prosiguió analizando el psiquiatra con tono manifiestamente burlón e insolente.
No obstante, las declaraciones más incendiarias aún estaban por llegar: "El despiporre del baile puede obedecer a dos cosas: a una enajenación mental transitoria o bien a que aquí se están tomando algunas sustancias, señores". "No hombre, no", saltó Iker Jiménez de inmediato, aunque, en realidad, no le hizo rectificar sobre esta grave acusación.
"Sí, no hay más", se reafirmó el controvertido colaborador, para el que no cabían más posibilidades que esas para explicar el baile de Pedro Sánchez y de varios miembros del PSOE en el Comité Federal que sirvió de apertura de precampaña. "Puede ser alegría porque empezaba la campaña y porque tienen esperanza en que van a ganar", opinó Carmen Porter. "Los mítines dan subidón", apostilló Alberto Sotillos, el perfil más moderado de la mesa de 'Horizonte'.
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