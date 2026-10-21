'Horizonte' anuncia su primera entrevista a Santiago Abascal en horario de máxima audiencia en la programación de Cuatro

Después de recibir hace unas semanas a Isabel Díaz Ayuso y de volver a conectar con ella el pasado lunes, 'Horizonte' acogerá una entrevista a Santiago Abascal para este mismo miércoles 21 de octubre a partir de las 21:30 horas en Cuatro. Esta aparición se producirá en plena precampaña electoral.

De esta forma, Santiago Abascal intervendrá por primera vez el programa que presentan Iker Jiménez y Carmen Porter para analizar toda la actualidad política y social junto a la pareja y sus habituales colaboradores después de haber participado ya en otros programas de Mediaset como 'En boca de todos' o 'El programa de Ana Rosa'.

La entrevista de Santiago Abascal en 'Horizonte' tendrá lugar el mismo día en el que el líder de Vox ha visitado A Coruña para realizar un mitin, que ha terminado desembocando en disturbios entre la Policía y los cientos de manifestantes 'antifascistas' que habían sido convocados por el BNG y el Sindicato de Inquilinas de Galicia para protestar por la presencia del político de ultraderecha en la ciudad.

De este modo, Santiago Abascal será entrevistado por Iker Jiménez y Carmen Porter sobre lo sucedido en la ciudad gallega así como la crisis de Ceuta. También habrá tiempo para hablar del posible acuerdo de Vox y PP en las listas del Senado para las elecciones del 29-N así como todos los planes de la formación de extrema derecha si llegan al gobierno junto a Alberto Núñez Feijóo.

HOY, miércoles 21 de octubre:



Entrevista de @Santi_ABASCAL en Horizonte con @navedelmisterio.



📺 A las 21:30h.



¡NO TE LA PIERDAS! pic.twitter.com/YKv3E74uJ5 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 21, 2026

Asimismo, Santiago Abascal visita 'Horizonte' en un momento en el que el programa de Cuatro está en el punto de mira por su auge en audiencias y por diferentes declaraciones que han sido muy virales en las últimas semanas. Por un lado, la petición de Eduardo Inda al PP para que deje de hablar de las pensiones y no confiese lo que piensa hacer con ellas antes de las elecciones; y por otro los duros ataques del psiquiatra José Cabrera contra Pedro Sánchez.

Por si fuera poco con la entrevista en 'Horizonte', Vox también comunica que Santiago Abascal regresará al plató de 'El programa de Ana Rosa' este jueves 22 de octubre para ser entrevistado de nuevo por Ana Rosa Quintana tras su última charla hace un mes.