HBO Max pone en marcha 'Miranda Compulsiva', nuevo thriller cómico de 8 capítulos con Susana Abaitua al frente del reparto

HBO Max sigue apostando fuerte por la ficción española. Tras anunciar la puesta en marcha de una nueva ficción de la mano de los Javis como productores y basada en una historia de Carles Porta, esta semana la plataforma ha anunciado la producción de 'Miranda Compulsiva', un nuevo thriller con toque de comedia protagonizado por Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla').

La serie constará de una primera temporada de ocho episodios, está dirigida por Chloe Wallace ('Un cuento perfecto') y escrita por Marta Suárez ('La nena'), Laura Belloso ('Marusía: vientos de honor') y Carmen Jiménez. La producción corre a cargo de Espotlight Media y Sony Pictures Television.

Susana Abaitua dará vida a Miranda, la gran protagonista de 'Miranda Compulsiva', y encabezará el reparto en el que también se encuentran actores de la talla de Nao Albet ('La ruta'), Mona Martínez ('La nena'), Pilar Castro ('Furia'), Silma López ('FoQ: la nueva generación'), Cecilia Freire ('La chica de nieve'), Fernando Guallar ('Reina Roja'), Gustavo Salmerón ('Respira'), Joaquin Ferreira ('Enfrentados: Marfil'), David Menéndez ('Yo siempre a veces'), Blanca Martínez ('Respira'), Griffin Matthews ('You'), Fernando Valdivielso ('1992') y Alex Sie ('FoQ: la nueva generación').

Sinopsis de 'Miranda Compulsiva'

Miranda Cuervo (Susana Abaitua) es carismática, atractiva, inteligente y la hija de una exitosa empresaria. Lo tiene todo para que le vaya genial. Sin embargo, su vida es un desastre total. Y es que Miranda sufre un debilitante problema: tiene apego ansioso. Este comportamiento obsesivo con sus relaciones la ha llevado a desarrollar unas depuradísimas técnicas de persecución, vigilancia y hackeo propias de una profesional, tanto es así que su nuevo compañero de terapia de grupo, Javier (Nao Albet), le sugiere que podría canalizar todas estas habilidades en algo positivo haciéndose detective privado.

Dicho y hecho, sin pararse a pensarlo, Miranda monta su propia página web ofreciendo sus servicios para descubrir parejas infieles y localizar personas desaparecidas. Pero lejos de encontrar una lucrativa carrera, su primer caso la envuelve en una siniestra trama de asesinatos, desapariciones, espionaje y corrupción.