Hay revuelo por la cara de Silvia Intxaurrondo tras escuchar esta frase de Irene Montero en su entrevista en RTVE

Este martes, Silvia Intxaurrondo ha entrevistado en RTVE a Irene Montero, la número 2 de Podemos y que previsiblemente será la candidata de la formación morada en las elecciones del 29-N. La presentadora de 'La Hora de La 1' ha querido saber las intenciones del partido que fundó Pablo Iglesias con respecto a las alianzas de izquierdas antes de dichos comicios.

Durante toda la entrevista, se ha podido ver cierta tensión entre la presentadora y la política pues Irene Montero no terminaba de aclarar los motivos por los que ha llegado a un acuerdo con ERC y Gabriel Rufián pero no con el Frente Amplio, que aunará a los partidos de izquierda que han formado parte de Sumar.

"Nivel ciudadano. ¿Usted qué ha pactado exactamente con Gabriel Rufián?", le ha empezado preguntando la presentadora. "Una colaboración para poder hacer equipo en las elecciones generales. Gabriel Rufián y yo vamos a hacer equipo, que es algo que la gente esperaba, que colaborásemos y que hubiese acuerdos y hay acuerdos", ha defendido la representante de Podemos. "Nosotros contribuiremos a la candidatura de ERC y haremos equipo Gabriel y yo en el conjunto del Estado", ha añadido al respecto.

Tras diez minutos de entrevista y al ver que no conseguía una respuesta clara, Silvia Intxaurrondo ha sido muy directa al preguntarle a Irene Montero si hay intención de que Podemos se integre en el Frente Amplio, cuya candidata principal será Ada Colau. "No", ha respondido entonces la política de la formación morada con una sonrisa en la boca. "¿No?", le ha replicado Silvia Intxaurrondo, con una cara de incredulidad muy clara.

"No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera. Que las cosas no se hagan como algunas personas querrían no quiere decir que no estén hechas con la mejor voluntad, o que se hagan para conseguir los mejores resultados y que sean buenos al final para la gente", ha seguido defendiendo Irene Montero.

Irene Montero afirma que Podemos no se integrará en Frente Amplio https://t.co/gQqRzK0bem#LaHora13O pic.twitter.com/80KmigShbA — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 13, 2026

Los momentos de tensión de Silvia Intxaurrondo a Irene Montero en 'La Hora de La 1'

Silvia Intxaurrondo e Irene Montero en 'La Hora de La 1'

Tras ello, Silvia Intxaurrondo se ha interesado entonces en los motivos por los que Frente Amplio y Podemos siguen negociando de cara a un posible acuerdo, si tan descartado está que Podemos se integre en esa alianza de izquierdas. "Nosotras vamos a hablar con todo el mundo y el objetivo es que todas las fuerzas políticas podamos buscar formas de entendimiento", ha aclarado Montero.

"¿Y cuál sería la mejor forma de entendimiento según su opinión, señora Montero?", le ha repreguntado Intxaurrondo en el programa de TVE. "Las primarias, que es lo que llevamos proponiendo todos estos días y que, insisto, se votarán los próximos 14 y 15. Esa es la forma que nosotras creemos que es la mejor de llegar a acuerdos, sobre todo cuando se lleva mucho tiempo en un bucle infinito que no lleva a ninguna parte", ha insistido la política.

"Claro, pero es que es ahí donde volvemos al bucle, porque no le han hecho falta primarias para pactar con Gabriel Rufián. Por eso digo que es que no entiendo, por eso no alcanzo a comprender y creo que hablo por todos los compañeros que tengo en la mesa. Es decir, si usted dice: 'Oiga, mira, primero hacemos primarias y luego ya decidimos, lo entiendo'. Pero el problema es que pactó con Rufián antes de esperar a hacer primarias", le ha espetado Silvia Intxaurrondo protagonizando un tira y afloja con su invitada.

Tras ello, Irene Montero se ha limitado a responder argumentando que "yo creo de verdad que la gente quiere acuerdos, que la gente quiere que nos podamos entender. Si ahora resulta que no, pues será la gente la que juzgue, Silvia". "Por suerte hay unas elecciones muy pronto y será la gente la que decidirá y la que pondrá a cada uno y cada una en su sitio. Yo me voy a dejar la piel por la gente que quiere que haya una candidatura fuerte que represente a la gente que quiere que baje el precio de los alquileres, que quiere que las cosas cambien y que sabe que este sistema como está no funciona y que hay que cooperar entre diferentes para que las cosas salgan", ha seguido defendiendo.

"Vamos a hacerlo lo mejor posible. Aunque no lo hagamos de la forma que a lo mejor le hubiese gustado más al PSOE, o que le hubiese gustado más al Gobierno, no sé, o aunque no te guste tanto a ti o tú no lo entiendas tanto, no lo sé", le ha llegado a decir después Montero a la presentadora. "A mí, señora Montero, no es que me guste o me guste más o menos. ¿Usted no ve la contradicción? Que la puede defender, pero ¿no ve la contradicción?", le ha respondido de forma rotunda Silvia Intxaurrondo.

"¿Entonces si Frente Amplio no accede a primarias Podemos concurre por separado con ERC?", ha vuelto a cuestionar Silvia Intxaurrondo. "Vamos a seguir hablando y vamos a seguir intentando todas las formas de colaboración, Silvia", le ha respondido Montero. "No me ha despejado la duda, señora Montero", le ha advertido entonces la periodista también con una sonrisa irónica. "Cuando haya algo que comunicar lo comunicaremos", ha terminado diciendo la portavoz de Podemos. "Señora Montero, gracias por haber estado con nosotros en directo esta mañana", ha terminado diciendo la presentadora en una entrevista de la que se han viralizado sus caras y preguntas y ese momento de tensión entre ambas.