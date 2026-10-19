Gonzo confirma los problemas a los que se ha enfrentado 'Salvados' para grabar su especial sobre Ceuta en La Sexta

La nueva entrega de 'Salvados', que laSexta emitió este domingo 18 de octubre, llevó por título 'Ceuta, examen al Gobierno'. En ella, Gonzo entrevistó a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, así como mando único designado por el Gobierno para la gestión de la crisis migratoria.

Casi tres meses después de la entrada masiva de unos 80.000 migrantes en Ceuta, 'Salvados' abordó las consecuencias de esta crisis. Además, enfrentó al ministro a las quejas de cuatro ciudadanos de la ciudad autónoma. Gonzo empezó preguntándole al político socialista si "puede caminar tranquilamente por la calle en Ceuta". El entrevistado respondió que había notado que la gente entendía que había "ido a trabajar", aunque confesaba haber vivido "momentos muy difíciles" en todo este tiempo, como el acto institucional del 2 de septiembre en el que "fueron increpados".

A raíz de esto, el presentador le desveló los problemas que habían tenido para poder grabar el programa: "Nos ha costado encontrar un lugar, como en el que estamos ahora, donde aceptasen que hiciésemos este programa cuando les decíamos que estaríamos con el mando único, con el ministro Torres". "Ha habido varios bares, sobre todo en la zona de centro, que nos decían que preferían no cedernos el espacio", le explicó Gonzo desde la terraza del local donde finalmente les dejaron grabar.

El conductor de 'Salvados' quiso saber si entendía "ese nivel de cabreo de parte de la sociedad ceutí con el Gobierno". Él reconoció que puede "entender la molestia y el enfado": "En el Gobierno asumimos que podamos ser señalados, que los ceutíes nos lo digan, y puedo entender que haya molestia, enfado… lo que no puedo entender es que se nos grite con insultos, que haya amenazas físicas… Creo que el delegado del Gobierno saliente ha sido injustamente tratado, creo que ha intentado hacer las cosas de la mejor manera posible". De esta forma, Torres hacía referencia a Miguel Ángel Pérez Triano, quien dimitió semanas después de la entrada de migrantes.

Gonzo agradece al ministro su amabilidad con el programa

Según el ministro, "ha habido un uso partidario evidente. Hay partidos políticos que han dicho en el Congreso que no hemos querido devolver a los inmigrantes porque no queríamos, falseando la verdad. Porque no se pueden devolver, porque lo impide el derecho internacional, los derechos humanos y nuestra propia normativa legislativa", recordó.

Además, Ángel Víctor Torres dejó claro a Gonzo que "desde el 25 de agosto que soy la autoridad funcional he estado aquí semanas enteras. Básicamente desde entonces he estado en Ceuta y en Madrid, apenas he estado en Canarias. Desde el 25 de agosto mi obsesión, objetivo y encomienda es recuperar la normalidad en Ceuta y eso, básicamente, es a lo que me dedico". El político cree que fue nombrado por Pedro Sánchez mando único por su cercanía a crisis migratorias habiendo gobernado Canarias.

Acto seguido, Gonzo le explicó que habían decidido grabar este programa especial con el fin de plasmar "el nivel de cabreo y de esperanza de la gente de Ceuta, que le van a poder hacer las preguntas que quieran y usted responder". Ángel Víctor Torres se mostró "encantado" con la idea, algo que el presentador le agradeció: "Lo que sí quiero decir es que esto no es habitual que lo acepte hacer un ministro del Gobierno de España, así que gracias".