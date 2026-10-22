Gonzalo Miró y Esther Palomera se coronan en 'Malas Lenguas' de TVE con esta parodia sobre Ayuso y Milei

Este miércoles, Isabel Díaz Ayuso se ha reunido con Javier Milei aprovechando la presencia del presidente de Argentina en Madrid. Tras recibir las primeras imágenes del encuentro de ambos políticos, 'Malas Lenguas' ha abordado este reencuentro, con Gonzalo Miró y Esther Palomera parodiando lo que el mandatario argentino y la presidenta madrileña podrían estar diciéndose al no tener el audio de dicho vídeo.

"Enseguida les vamos a mostrar imágenes del recibimiento de Ayuso a Milei, parece que son imperdibles", ha empezado señalando con sorna Gonzalo Miró. Justo después, 'Malas Lenguas' ofrecía por primera vez el vídeo que les había llegado del encuentro de los políticos, aunque sin sonido, por lo que ha sido imposible saber de qué estaban hablando en ese momento.

No obstante, eso no ha impedido que Gonzalo Miró y Esther Palomera no se hayan atrevido a hacer su propia interpretación. "Cuánto tiempo, qué alegría, qué bien que hayas venido", ha empezado imitando el presentador. "Me han puesto la luz bonita a mí", se ha sumado a decir Marta Nebot sobre lo que estaría comentando Isabel Díaz Ayuso al dirigente argentino. "Fenomenal, genial", se ha oído también a Javier Aroca.

"¿Cómo te han dejado entrar a este país comunista?", ha continuado interpretando Miró. "Pasa, que tengo nuevo despacho", ha aseverado Esther Palomera en alusión a cómo Isabel Díaz Ayuso ha trasladado su despacho en la sede de la Comunidad en la Puerta del Sol a la del Canal Isabel II con la excusa de la poca seguridad que existe, según ella, por la acampada de Sol. "No hemos podido ir a Sol, que está en obras y están acampando allí y está todo muy sucio, hay ratas y cucarachas", han seguido parodiando los presentadores de TVE.

"Oye, a lo mejor le han enseñado el ático que está en venta, ¿no? Como no lo ha podido colocar todavía, lo mismo se lo quiere quedar Milei, que con el dinero de las criptomonedas ya tendrá un dinero", ha ironizado entonces Gonzalo Miró. "Tenemos que investigar porque lo mismo el nuevo despacho también tiene ático", ha añadido, por su lado, Esther Palomera.

🚨 ÚLTIMA HORA: Primeras imágenes de la reunión secreta entre Milei y Ayuso. Llevan desde las cinco de la tarde reunidos a puerta cerrada en el nuevo despacho de la presidenta madrileña, en Chamberí.



📍 La Comunidad de Madrid no anunció el encuentro hasta última hora, en medio… pic.twitter.com/z4g0ygq0r6 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) October 21, 2026

Justo después, Javier Gállego, tertuliano habitual, se ha atrevido a cuestionar lo que habían hecho los presentadores de 'Malas Lenguas' al representar lo que estarían diciéndose Ayuso y Milei en su encuentro. "Antes de nada, decir que Esther y Gonzalo debéis de mejorar la lectura de labios porque me parece que no habéis acertado bien", les ha espetado el colaborador. "Oye, no era nuestra intención leer los labios", se ha justificado Palomera.

Después, Gállego se ha quejado de que le habían cortado y no había podido dar su opinión sobre esta reunión entre ambos líderes políticos. "Si puedo seguir opinando, que me habéis interrumpido, pero como sois los que mandáis, pues me dejo interrumpir", ha soltado a modo de pulla. "Y además prometemos ensayar lo de la lectura de labios", le ha contestado Palomera. "Lo de la lectura de labios es que en mi opinión no acertabais", ha rematado el colaborador. "Pobrecito, ¿te parece que hablas poco? Si tienes poco foco en TVE nos lo dices y te traemos a algún programa más", ha sentenciado Gonzalo Miró.