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Giro en RTVE: 'Malas Lenguas Noche' cambia de día de emisión en La 1 y 'La Revuelta' desaparece por segunda jornada consecutiva

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora salta a la noche de La 1 de TVE este jueves y sustituirá al show de David Broncano y a 'El perro andaluz', retirados de la programación

Jesús Cintora y David Broncano
Jesús Cintora y David Broncano | Montaje El Televisero

La 1 de RTVE vuelve a cancelar 'La Revuelta' este jueves 29 de octubre. Por segundo día consecutivo, el programa de David Broncano queda fuera de la programación del canal estatal en favor de una cobertura especial sobre la última hora del accidente ferroviario de Toledo.

Y esta vez, habrá una novedad importante: la corporación no entregará la noche al equipo del 'Telediario' como sucedió este miércoles, cuando Pepa Bueno y Xabier Fortes lideraron la retransmisión junto a su plantel de reporteros y con analistas y expertos en plató.

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Si bien, en esta ocasión, TVE apostará por una edición especial de 'Malas Lenguas Noche', previsiblemente con Jesús Cintora al frente. Así, la dirección del ente confía al magacín el cometido y la responsabilidad de informar minuto a minuto sobre el siniestro que ha causado, al menos, 69 muertos y más de un centenar de heridos.

Por tanto, la versión nocturna de 'Malas Lenguas' cambia de día de emisión y salta a la noche del jueves por primera vez y de manera excepcional. Eso sí, esta maniobra no implicará que el formato deje de emitirse el próximo sábado, su día natural; significará que habrá dos entregas del espacio esta semana.

Este programa extraordinario de 'Malas Lenguas Noche' dará comienzo a las 22:00 horas, una vez concluya el 'Telediario 2', y se extenderá hasta las 01:10 horas. Por tanto, ocupará el hueco de 'La Revuelta' y de 'El perro andaluz' de Manu Sánchez, que ya había lanzado un comunicado avanzando la suspensión de su emisión esta semana por respecto a las víctimas de la tragedia.

Así queda la programación de La 1 de TVE este jueves:

  • 14:55 horas - 'Telediario 1'
  • 16:00 horas - 'Directo al grano' (Versión extendida)
  • 18:45 horas - 'La Promesa'
  • 19:50 horas - 'Malas Lenguas'
  • 20:25 horas - 'Aquí la Tierra'
  • 21:00 horas - 'Telediario 2'
  • 22:00 horas - 'Malas Lenguas Noche' (Especial)
  • 01:10 horas - 'Noticias 24 horas'

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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