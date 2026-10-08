Giro en Mediaset con 'El programa de AR': Por primera vez en su historia, el matinal de Ana Rosa Quintana se emitirá el 12-O

Mucho se habla del poder que tiene Ana Rosa Quintana en Mediaset después de que su productora controle la producción de todas sus mañanas y la primera parte de la tarde así como toda la tarde de los sábados y domingos. De hecho, hasta el propio Jorge Javier Vázquez se atrevió a ironizar con este control en 'El diario de Jorge'.

Pues bien, ahora Ana Rosa Quintana ha hecho una petición a Mediaset que el grupo ha aceptado en lo que supone un giro histórico de cara al próximo festivo nacional. Y es que hasta ahora, 'El programa de Ana Rosa' siempre había descansado los festivos como prácticamente el resto de la parrilla de la cadena.

Sin embargo, el próximo lunes 12 de octubre, día de la Hispanidad, 'El programa de Ana Rosa' emitirá un programa especial para cubrir el desfile de la Fiesta Nacional tal y como ha adelantado Poco Pasa TV. Y es que la presentadora quiere estar presente en una de las primeras grandes jornadas políticas tras el anuncio del adelanto de las elecciones al 29 de noviembre y así poder cubrir el desfile de la Fiesta Nacional, la llegada de las principales autoridades y el ambiente que se viva durante los actos.

Para ello, Ana Rosa Quintana se desplazará hasta el Palacio Real para acudir a la tradicional recepción que ofrecen los Reyes. Mientras que Jano Mecha se hará cargo del programa desde el plató de Telecinco al frente de la tertulia con los colaboradores habituales del programa que produce Unicorn Content.

Con este movimiento, Telecinco y la productora de Ana Rosa Quintana buscan contrarrestar el habitual despliegue de RTVE en un día tan especial como este con su tradicional especial informativo y posteriormente una edición especial de 'Mañaneros 360' para reforzar la cobertura en una fecha tan importante tras la convocatoria electoral. Esto supone además un hecho histórico pues en 22 años de historia será la primera vez que 'El programa de Ana Rosa' se emita el 12 de octubre.

Cabe decir que según la citada cuenta, en un principio Mediaset solo tenía previsto mantener ese día en directo 'En boca de todos' en Cuatro con Nacho Abad aprovechando el gran momento que atraviesa el magacín producido por Mandarina cada mañana con datos entre el 10 y el 11%, aunque finalmente ha accedido a mantener también la programación matinal de Telecinco.

Y es que además de 'El programa de Ana Rosa', que se alargará excepcionalmente en la parrilla, Telecinco también ofrecerá una edición especial de 'El tiempo justo' en el horario habitual de 'Vamos a ver'. En esta ocasión, Joaquín Prat dejará su puesto en manos de Alfonso Egea. Y por la tarde, y como ya es habitual será 'Fiesta' con Emma García quien ocupe el hueco de 'La tarde se mueve' y 'El diario de Jorge'.