Giro de 180 grados en 'La Revuelta': Anuncia una entrevista con Shakira en el exterior y cambia su calendario de emisión en RTVE

Hace dos años, Shakira apareció por sorpresa en 'La Revuelta' con un mensaje grabado prometiendo que "muy pronto" iría al programa. El pasado mes de julio, David Broncano conectó con la colombiana para hablar del éxito de 'Dai, dai', el tema que puso banda sonora al Mundial 2026 que volvió a ganar España como pasó en 2010 cuando ella interpretó el 'Waka, waka'.

Pues bien ahora por fin, dos años después, Shakira cumplirá con su palabra y concederá una entrevista a 'La Revuelta' de David Broncano aprovechando la estancia de la colombiana en Madrid donde ha estado dando conciertos en el Makondo Park, un estadio construido específicamente para la residencia de la artista en la capital con hasta 12 conciertos más uno extra el próximo lunes 12de octubre como colofón final.

Así lo ha comunicado 'La revuelta' en sus redes sociales. Eso sí, desde el programa han querido hacer una aclaración para evitar problemas en el UMusic Hotel Teatro Albeniz. "Aclaración importante: Para evitar confusiones, la entrevista se graba hoy pero Shakira no estará en el teatro esta tarde", han recalcado en la cuenta oficial del programa en "X".

Llegó el día 🫡



SHAKIRA 💥



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Aclaración importante: Para evitar confusiones, la entrevista se graba hoy pero Shakira no estará en el teatro esta tarde. pic.twitter.com/Z7MS5PXJwv — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 8, 2026

De esta manera, por segunda vez en la historia de 'La Revuelta', David Broncano saldrá del teatro en el que se graba el programa para realizar una entrevista como ya hiciera al visitar a Fernando Arrabal en su casa de París el 1 de abril de 2025. En este caso, el presentador y todo el equipo del programa visitarán a Shakira en Macondo Park, el estadio en el que está ofreciendo sus conciertos.

'La Revuelta' pospone la entrega que canceló el miércoles

Con la emisión de la entrevista de Shakira, 'La Revuelta' deja en el aire la emisión del programa que se grabó este miércoles con John Mcenroe y Martín Delapuente y que no pudo emitirse tras la cancelación por la muerte de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de su casa, y que provocó que RTVE ofreciera un especial informativo en su lugar.

Cabe decir que además, este cambio con respecto a la entrega de este miércoles ha llevado al equipo de 'La Revuelta' a adelantar parte de la entrevista a John Mcenroe pues durante la misma se hizo referencia a un partido de tennis solidario que tendrá lugar este mismo jueves.