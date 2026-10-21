Giro con la 2ª temporada de 'El Marqués': Mediaset cambia de estrategia y estrena la serie de la productora de Ana Rosa antes que Prime Video

Mediaset anunció que 'El Marqués', una de las series de más éxito en 2024, contaría con una segunda temporada bajo la marca de 'El Marqués, 1985', y que esta vería la luz en Amazon Prime Video. De hecho, la plataforma bajo demanda tiene fijado el estreno de los nuevos capítulos de la ficción protagonizada por José Pastor para este próximo sábado 24 de octubre.

Sin embargo, el grupo propietario de Telecinco y Cuatro ha dado un giro a su estrategia y ha decidido adelantarse al lanzamiento en Prime Video para ofrecer en primicia el primer episodio el viernes 23 de octubre. Será a través de su plataforma Mediaset Infinity justo un día antes de que la serie completa llegue al gigante del streaming.

Así lo ha confirmado José Pastor, el protagonista de 'El Marqués, 1985', en sus redes sociales y la productora. De este modo, Mediaset busca adelantarse a Prime Video y brindar a sus usuarios la posibilidad de disfrutar del primer capítulo de la serie producida por Unicorn Content ('Marusía: vientos de honor') antes de que Amazon lance sus seis entregas del tirón.

Lo que se desconoce por ahora es si una vez la serie llegue a Prime Video, posteriormente se podrá ver en abierto en Telecinco como pasó con su primera temporada. Algo que sería lógico teniendo en cuenta que aquella tanda de episodios fue un éxito de audiencia con una media del 11,4% de share. Cifra bastante destacada para el estado de la ficción en la televisión lineal.

'El Marqués, 1985' nace después del éxito de 'El Marqués', la serie que narró los hechos reales que se produjeron en Los Galindos en 1975. Ahora la ficción salta al año 1985 con Onofre Romera, el personaje que interpreta José Pastor, convertido en todo un periodista de sucesos que investigará otro de los casos más controvertidos de nuestra historia reciente: la desaparición de Santiago Corella, más conocido como El Nani. Cabe recordar que este mismo caso también ha inspirado a HBO Max para producir otra ficción de la mano de Domingo Corral, ex director de Ficción de Movistar Plus y Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante').

El renovado reparto de 'El Marqués, 1985' con Fran Perea y Gonzalo de Castro

Junto a José Pastor, también se mantendrán en el elenco la actriz Cinta Ramírez (Chelo Mayor Fuentes) y Jorge Bosch (Solís) . A ellos se sumarán nuevos fichajes encabezados por Fran Perea ('Los Serrano'), Gonzalo de Castro ('7 vidas'), Jorge Usón ('Su majestad'), Pablo Louazel ('Menudas piezas', 'La caza. Irati') Carlos Librado 'Nene' ('Barrio Esperanza') y Vito Rogado ('Padre no hay más que uno, la serie'), entre otros intérpretes como Iria Parada ('Machos Alfa'), Josean Bengoetxea ('Aquel', 'Legado'), Chechu Salgado ('Valle Salvaje'), Luis Bondía ('La novia gitana'), Itziar Manero ('Toda la verdad de mis mentiras'), María Rivera ('HIT'), Carlos Heredia ('La Luz', 'Antidisturbios') y Yune Nogueiras ('Oasis').

Dirigida por José Ramón Ayerra y creada por Ignacio Del Moral, David Planell, Begoña Álvarez y Abel Alfonso, 'El Marqués, 1985' es una producción de Kaixo Unicorn, la nueva filial navarra de Unicorn Content, creada con el objetivo de impulsar la producción de ficción y otros proyectos audiovisuales, apostando por el talento local y por una mirada descentralizada desde el norte de España.

Así es 'El Marqués 1985'

Imagen de 'El Marqués, 1985'

Madrid, 1985. Cuando dos mujeres le piden al periodista Onofre Romera, conocido como «el Marqués», que descubra la verdad detrás de la desaparición de su hermano, este se ve arrastrado a un caso que expone el lado más oscuro del sistema judicial de España.

Su hermano, Santiago Corella, alias «el Nani», se escurrió tras ser arrestado por la policía. A medida que Onofre investiga más a fondo, descubre una perturbadora red de corrupción policial, alianzas criminales y encubrimientos institucionales que conduce directamente al Grupo Especial de la Policía de Madrid. Inspirada en uno de los casos de true-crime más infames de España, esta apasionante investigación se sumerge en el violento submundo de la era quinqui, donde el poder protege a los suyos y la búsqueda de la verdad puede resultar letal.