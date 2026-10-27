Gabriel Rufián asesta este corte a Broncano por una de sus preguntas y vaticina con Irene Montero el futuro de 'La Revuelta'

Gabriel Rufián e Irene Montero han acudido a 'La Revuelta' este martes para desgranar su proyecto de colaboración de cara las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Y tras sortear algún que otro dardo por parte de David Broncano sobre el papel de ambos en la fragmentación de la izquierda en esta cita electoral, el líder de Esquerra Republicana no se ha cortado al sentenciar una de las preguntas más controvertidas del humorista en la recta final del programa.

En un punto de la noche, la líder de Podemos no ha dudado en bromear con el humorista sobre el incierto futuro de 'La Revuelta' en TVE ante un posible cambio de Gobierno. "Tú vas para adelante como nosotros. Te ponen a Bertín Osborne aquí", ha señalado Montero junto a Rufián entre risas haciendo que el presentador introdujese el tema. "Hoy no iba a tocar este tema, pero ¿qué creéis que pasará?", les ha preguntado.

Gabriel Rufián se planta ante la pregunta de Broncano sobre el machismo y el racismo en 'La Revuelta'

Así, ha rememorado lo que Pedro Sánchez comentó al respecto durante su visita del pasado jueves. "Él no quería ni siquiera mencionar la posibilidad de que gane la derecha, pero evidentemente es una posibilidad. A día de hoy es lo más probable, según las encuestas, sigue siéndolo", ha reflejado David Broncano mientras lanzaba la pregunta directa a Gabriel Rufián e Irene Montero: "¿Cuánto tiempo le dais?".

"Si gana la derecha nos expropian el programa y si gana la izquierda nos expropian los bienes", ha exclamado Grison de fondo entre risas, dejando el tema en un segundo plano antes de que el presentador arrancase con las preguntas clásicas. Sin embargo, en este caso ha querido recuperar la controvertida cuestión de si son "más machistas o más racistas", algo que no ha gustado demasiado al líder de Esquerra. "Es una mierda de pregunta", ha sentenciado Rufián.

"Sí, lo sé, que hay gente que no le gusta", ha reconocido David Broncano ante el corte de Gabriel Rufián. Aún así, su compañera no ha dudado en contestar con honestidad. "Yo creo que me he revisado más el machismo que el racismo", ha confesado la candidata de Podemos, asegurando que continúa "trabajando en ello". "Yo estoy igual, lo del machismo lo tenemos en vena, tío", ha añadido el de ERC.

"Has visto alguna actitud ahora durante la precampaña y tal, alguna actitud, alguna machistadilla que haya lanzado Gabriel?", le preguntaba entonces el presentador con sorna a la política. "No hemos empezado todavía", ha explicado la invitada. "Yo también te digo que prefiero un tío que está dispuesto a revisarse que un aliado que te dice: No, yo soy ya vuestro amigo, yo ya me he deconstruido. No os preocupéis, que hay mucho aliado chungo", ha insistido Irene Montero.

Justo después, Gabriel Rufián se ha sincerado sobre su patrimonio actual, aprovechando para promocionar su último proyecto. "Yo tengo un poco más que antes que hace un año. Tengo unos 40.000 pavos porque he escrito un libro", ha explicado. Y sin que Irene Montero se pronunciase sobre su dinero en el banco, ha sido la primera en lanzar una propuesta a Broncano sobre la pregunta del sexo.

"Sexo oral, ¿cuánto cuenta? O sea, yo sexo oral, por ejemplo, pondría 1,5, porque es mucho más difícil encontrar un tío que te coma bien el coño", ha propuesto la política de Podemos. "Cuesta, o sea, esa escala hay que revisarla un poquito", ha insistido Irene Montero. "Históricamente se ha comido mucho menos coño que polla. Es verdad. Perdonad el tono brusco, pero es cierto", ha reconocido entonces el conductor de 'La Revuelta', mientras que Rufián ha lanzado otra petición. "¿Y comer culo suena? ¿Lo has metido eso?", ha preguntado el invitado.

Así, David Broncano no ha dudado en agradecer al dúo de políticos por la luvia de sugerencias. "No me esperaba unas aportaciones tan valiosas a este tema, ¿eh? Os lo agradezco", ha señalado el presentador. "Esta es la mejor parte de la entrevista esta, ¿eh?", ha reconocido Gabriel Rufián entre risas. "¿Sabes que hay gente que quiere que dejemos de preguntar esto? Pero es que siempre salen luego buenas movidas", ha terminado explicando el humorista.