Fuerte pérdida en RTVE: Sarah Santaolalla cesa las colaboraciones y anuncia su despedida por incompatibilidad con La Séptima

Sarah Santaolalla se ha despedido este viernes de RTVE, grupo al que llevaba años vinculado. Lo ha hecho para centrarse de lleno en el programa propio que presentará en La Séptima; cadena que arrancará el próximo 5 de noviembre y en la que ella estará al frente de las tardes.

La analista política ha sido durante años un rostro habitual de la cadena pública. Actualmente participaba en 'Malas Lenguas' y 'Mañaneros 360', espacios en los que ha seguido colaborando pese a su fichaje por La Séptima. Hasta este viernes 30 de octubre, cuando ha dicho adiós definitivamente a su etapa en la televisión estatal. Sarah Santaolalla ha escrito una extensa carta en sus redes sociales a modo de despedida y en la que expresa su deseo de cara al futuro de TVE.

"Hasta pronto, RTVE. Hoy toca despedirse. Y no es fácil poner en palabras lo que significa cerrar una etapa de tantos años en Televisión Española", comienza diciendo la colaboradora, que confiesa que "me voy con el corazón lleno de recuerdos, de experiencias, de aprendizajes y, sobre todo, de personas". "Han sido años de muchísimo trabajo, de directos, de nervios, de días históricos, de noticias inesperadas, de risas contagiosas, de lágrimas eternas, de momentos inolvidables y de oportunidades que siempre llevaré conmigo", asegura.

Acto seguido, Sarah Santaolalla dedica unas palabras de gratitud hacia quienes se ha encontrado por el camino durante todos estos años: "Gracias a todos los programas que me han abierto sus puertas y me han permitido formar parte de esa gran familia que hay detrás de la pantalla. Gracias a las azafatas, personal de limpieza, equipo de maquillaje, peluquería, redacción, guion, realización, cámaras, producción y a todas esas personas que hacen posible que la televisión salga adelante cada día".

El deseo de Sarah Santaolalla sobre TVE: "Ojalá nunca entren los lanzallamas"

Sarah Santaolalla se despide de TVE.

"A quienes están delante de las cámaras y, especialmente, a quienes trabajan detrás de ellas, muchas veces sin que nadie sepa sus nombres, pero sin quienes nada sería posible. Gracias también a los responsables y a los jefes que han confiado en mí, que me han dado oportunidades y que han formado parte de este camino. Sé que a veces mi cabezonería ha puesto difícil las cosas, pero nunca habéis dejado de batallar a mi lado", prosigue la nueva presentadora de La Séptima, antes de "mandar un agradecimiento especial al presidente de la Corporación, José Pablo López, por la confianza, libertad y cariño que siempre ha tenido conmigo".

"Me llevo compañeros que ya son amigos, experiencias que me acompañarán siempre y la tranquilidad de haberlo dado todo en cada oportunidad. Me he dejado la piel para contaros las noticias desde la verdad, el corazón y la empatía. Espero que podáis perdonar los cabreos, los días grises y si alguna vez fallé. Ahora toca cerrar esta puerta y abrir otras. Me voy con gratitud, con emoción y con muchísima ilusión por todo lo que está por venir. Gracias por tanto, Televisión Española. Ha sido un auténtico privilegio", añade Sarah Santaolalla que finaliza su escrito con un contundente deseo: "¡Qué viva la tele pública! Ojalá nunca entren los lanzallamas".

Si bien, Sarah Santaolalla tendrá su propio programa en La Séptima. Se llamará 'En línea' y se emitirá de lunes a viernes en la franja vespertina. Así explicó ella misma en qué consistirá el formato: "Un programa diario, de lunes a viernes, en el que compartiremos un buen trocito de la tarde". "Un lugar desde el que acercaros la actualidad sin renunciar al pensamiento crítico, dando importancia a lo que de verdad importa", aseveró la analista política.