'First Dates' salta a un nuevo día en la parrilla de Telecinco, ocupando una franja de emisión distinta

El grupo Mediaset continúa sobrexplotando 'First Dates' en la programación de Telecinco y, desde ahora, anuncia que el dating show también saltará a la noche del sábado. La nueva estrategia de emisión se pondrá en marcha desde esta misma semana e implicará cinco noches del programa de citas en total.

La decisión del área de antena de la cadena de Fuencarral se produce pocas semanas después de que el formato conducido por Carlos Sobera se ampliará al viernes como previo a 'De Viernes'. Esto suponía relegar el espacio de corazon de Santi Acosta y Beatriz Archidona más allá de las 23:00 horas, como así ha sido.

Con este esquema, 'First Dates' pasaba a ocupar cuatro noches: de lunes a miércoles como access de los dos capítulos semanales de 'La Isla de las Tentaciones 11' y de 'Supervivientes All Stars' en su versión de 'Tierra de Nadie' y los viernes como telonero de 'De Viernes'. Recordemos que los jueves la velada esta destinada íntegramente a la gala principal del concurso aventurero.

Sin embargo, parece que esta no es suficiente cuota de pantalla para Mediaset. Por ello, como decimos, ahora también ha determinado darle espacio el sábado. Y ojo, porque, en este caso, hablamos de un auténtico maratón, ya que 'First Dates' se establecerá durante toda la noche (access, prime time y late night): desde las 22:00 hasta las 02:00 horas de la madrugada.

Tal y como se indica en la parrilla oficial de Telecinco, la emisión del formato del amor quedará dividida en dos partes diferenciadas: la primera, de 22:00 a 23:05 horas; y la segunda, de 23:05 a 02:00 horas, cuando cederá el relevo a 'Gran Madrid Show'.

En consecuencia, se cancelará 'Cine 5 Estrellas', el contenedor cinematográfico que venía ofreciéndose en las últimas semanas -sin éxito- con cintas como 'Ocho apellidos marroquís', 'Operación Camarón' o 'Titanic'. De modo que la nueva estrategia obedece a una medida que buscará impulsar las audiencias de la noche más frágil de la semana para Telecinco, anclada en el unidígito.

No obstante, aunque 'First Dates' se ha convertido en una apuesta garante, no será una tarea fácil. En su nuevo día de emisión tendrá que competir frontalmente con nuevos rivales: 'Malas Lenguas Noche' con Jesús Cintora en La 1 de RTVE, 'La ruleta de la suerte noche' en Antena 3 o 'La Sexta Xplica' en La Sexta.

Así queda la programación de Telecinco el próximo sábado 17 de octubre: