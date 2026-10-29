Ferreras pide la caída de Óscar Puente en 'Al Rojo Vivo': "Es insoportable, ¿de verdad que el ministro tuitero es el adecuado para ello?"

Este miércoles 28 de octubre, España volvía a sumirse en el luto por un nuevo accidente ferroviario, nueve meses después del de Adamuz. En esta ocasión, la tragedia ha tenido lugar en Urda (Toledo) y ha dejado cerca de 70 víctimas mortales. Sobre ello ha hablado Antonio García Ferreras junto a sus colaboradores de 'Al Rojo Vivo'.

Un día después de la trágica colisión entre dos trenes, el presentador del programa de laSexta no entiende cómo es posible que todavía nadie haya asumido responsabilidades. "¿Cómo es posible que este accidente se haya producido? ¿Cómo es posible?", se pregunta Ferreras, quien se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez: "El Gobierno desde el minuto uno ha dicho y ha filtrado que todo se debe a un fallo humano de los controladores, de algún operario de ADIF. Pero es que hay más, hay mucho más".

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En opinión del periodista, "hay algo que desde hace mucho tiempo no se está haciendo bien y tiene que ver con las prioridades políticas. Esta es una realidad". Este mismo jueves, Pedro Sánchez ha comparecido desde el puesto de mando del accidente, donde ha asegurado que están trabajando día y noche para no solamente dar una respuesta a los familiares de las víctimas, sino también "para esclarecer hasta el último detalle de esta tragedia y reforzar la seguridad para que esto no vuelva a suceder".

García Ferreras, muy crítico con el Gobierno de Pedro Sánchez: "¿Cómo ha podido pasar esto?"

Tras la emisión de estas declaraciones en 'Al Rojo Vivo' Ferreras ha mostrado su incredulidad: "A ver si es verdad. Porque de Adamuz todavía quedan un montón de incógnitas por resolver". E insiste: "¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo es posible que el sistema de esta línea no sea capaz de absorber o de contrarrestar un posible fallo humano? Estamos ante la línea de alta velocidad más antigua de España, la línea que une Madrid con Andalucía y estamos ante el corredor con mayor tráfico. Además, todo ocurrió en la hora punta".

Ferreras, a Sánchez: "¿De verdad cree que Puente, el ministro tuitero, es el adecuado para recuperar la confianza en el sistema ferroviario?" pic.twitter.com/ET0BCCLmyJ — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) October 29, 2026

Y es que, tal y como ha recordado el presentador, en menos de un año ha habido 115 muertos en dos accidentes de alta velocidad. Además, en la misma línea, y haciendo uso de las palabras que el propio Pedro Sánchez ha pronunciado este miércoles horas después de la tragedia, "esto no es asumible": "Esto es cierto, no es asumible. Bien. ¿Y ahora qué? Lleva ocho años al frente del país y colocando a ministros de Transportes. Es cierto, no es asumible, pero sobre todo es insoportable".

"Y cuando el presidente dice que hay que recuperar la confianza en el sistema ferroviario de este país, dice la verdad. Pero ¿de verdad también cree que Óscar Puente, el ministro tuitero, es la persona más adecuada para ello?", le pregunta Ferreras a Sánchez. "¿De verdad es decente que tras dos tragedias ferroviarias en menos de un año, con 115 muertos y docenas y docenas de heridos, nadie aún haya asumido la responsabilidad política a un alto nivel? Óscar Puente sigue como ministro. Y esto es también alucinante", sentencia el conductor de 'Al Rojo Vivo'.