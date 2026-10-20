Federico Jiménez Losantos cruza líneas rojas en 'El programa de Ana Rosa' y pide "aplastar" y "perseguir" a la izquierda tras el 29-N

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a cruzar líneas rojas en su intervención en 'El programa de Ana Rosa', donde ha empleado un lenguaje insolente y bélico para pronunciarse sobre el sonado beso de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en el Comité Federal del PSOE que tuvo lugar el pasado sábado en Fuenlabrada (Madrid).

"No puedes olvidarte del amor (...) El poder del amor o el amor al poder, que es lo que yo creo que pasa", ha señalado Ana Rosa Quintana con evidente retranca para que el siempre polémico locutor radiofónico entrara al trapo y se mojara respecto a esa escena que está en boca de todos.

Si bien, Federico Jiménez Losantos ha puesto el foco en "la cara que pone Pedro Sánchez después del esfuerzo que hace de acercarse a ella". "Es un beso de un día de resaca sin lavarse los dientes. O sea, procurar que no entre un germen y después pedir listerine", se ha burlado el comunicador.

El presentador de la mañana de EsRadio ha tachado "el besuqueo" de "espectáculo grotesco" y ha llamado "golfos" sin ningún tipo de pudor tanto al Presidente del Gobierno como a su mujer por protagonizar públicamente esa muestra de afecto, que ha entrado de lleno en la precampaña electoral.

Acto seguido, Federico Jiménez Losantos ha hecho una petición encarecida a través del matinal de Telecinco: "El PP y Vox tienen que llegar a un acuerdo ya para ir juntos al Senado y al Congreso porque esta es la última oportunidad que tenemos para evitar que España se convierta en Venezuela".

"El día 29 no solo hay que derrotarlos, hay que aplastarlos y después perseguirlos legalmente cuando ya haya una Policía, una Guardia Civil y un Ejército que respondan a la ley y no al señor Sánchez", ha sentenciado el tertuliano desde el altavoz de 'El programa de Ana Rosa', elevando peligrosamente el tono de su discurso.

Unas palabras muy gruesas que han escandalizado hasta a la propia Ana Rosa Quintana, que ha despedido la conexión en directo con Jiménez Losantos así: "Nos despedimos antes de que venga la Policía a detenernos a ti y a mí, porque empezaste suave pero te vas encontrando a gusto y estás más suelto eh".