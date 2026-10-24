Eurovisión Junior 2026: Horario en RTVE, orden de actuación, en qué puesto actúa España y cómo votar por Lucas Paulano

La cuenta atrás para Eurovisión Junior 2026 está a punto de llegar a su fin, pues será este sábado 24 de octubre cuando Lucas Paulano se suba sobre el escenario en Malta para representar a España con su tema 'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero)'. Y antes de la gran gala, en El Televisero te hacemos un breve repaso para que no te pierdas dónde y cómo ver la gran final y cómo puedes votar a nuestro representante desde casa.

La vigésimocuarta edición del festival tendrá lugar este año en el Malta Fairs & Convention Centre, concretamente en la localidad de Ta' Qali, y reunirá un año más a los representantes más jóvenes de cada país para disputarse el "mini" micrófono de cristal.

La emisión de la final de Eurovisión Junior 2026 comenzará a las 21:00 horas tanto en La 1 como en RTVE Play, con Tony Aguilar y Julia Varela como comentaristas, que estarán acompañados por Víctor Escudero como asesor. Esta retransmisión obligará a La 1 a hacer algunos cambios en su programación habitual. Para empezar el 'Telediario 2' adelantará su emisión a las 20:30 horas obligando así a acortar la duración de 'Cosas nuestras'.

Por otro lado, 'Malas Lenguas Noche', el programa que conduce Jesús Cintora variará su habitual esquema de emisión alargando su duración en La 2 de 21:30 a 23:15 horas. Posteriormente, una vez haya acabado Eurovisión Junior, el espacio de tertulia dará el salto a La 1.

Así queda la programación de La 1 este sábado:

20:30 horas - 'Telediario Fin de semana'

21:00 horas - 'Eurovisión Junior 2026'

23:15 hroas - 'Malas Lenguas Noche'

Cómo votar por Lucas Paulano y 'Cuore Bello: Te quiero, Te quiero' en Eurovisión Junior 2026

Eurovisión Junior contará este año con dos destacadas maestras de ceremonias, Gaia Cauchi y Destiny Chukunyere, ganadoras del festival en 2013 y 2015 respectivamente, que formarán equipo con el presentador maltés Keane Cutajar para conducir la velada. Y de cara a apoyar a Lucas Paulano, el joven jiennense que representará a España en el festival este año, es necesario recordad que la mecánica de esta versión del festival es diferente a la de Eurovisión.

En este caso, España sí que puede votar por su propio representante tanto antes de comenzar la gala como posteriormente. Para hacerlo hay que entrar en la web oficial del concurso (vote.junioreurovision.tv o jesc.tv)-. Primero te obliga a ver un pequeño resumen de las actuaciones de todos los candidatos y después seleccionar las tres canciones favoritas, entre ellas la de España.

'Cuore Bello (Te quiero, Te quiero' es el tema con el que Paulano probará suerte sobre el escenario de Eurovisión Junior este año, una canción que cuenta con Carlos Almazán, Dangelo Ortega y Blas Cantó en su composición. La canción habla sobre los recuerdos, las personas y todos esos momentos que no podemos olvidar, así como la celebración del amor.

Para preparar su actuación ha trabajado con un equipo en el que figuran Javier Pageo, responsable de la escenografía; Verónica Ferreiro, coach vocal y Raúl Amor, encargado del estilismo.

Orden de actuación de Eurovisión Junior

Para poder disfrutar de Lucas Paulano habrá que esperar al final de todas las actuaciones pues la suerte ha hecho que nuestro representante actúe en última posición justo después de Georgia. Mientras que el país encargado de abrir la competición será Países Bajos.

Países Bajos Chipre Portugal Montenegro San Marino Francia Polonia Armenia Malta Italia Ucrania Macedonia del Norte Irlanda Albania Georgia España

España, entre los grandes favoritos para la victoria

Cabe señalar que España parte como una de las favoritas para la victoria. Así, nuestro país podría volver a conquistar la gloria en Eurovisión Junior 2026 22 años después de que María Isabel fuera la ganadora con su "Antes muerta que sencilla".

Desde que se conoció el tema y se publicó el videoclip ha habido mucha expectación por la propuesta de España. De los 16 videoclips de sus participantes, el segundo más visto es precisamente el de Lucas Paulano. ¡"Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero) tiene casi 470.000 visualizaciones.

Asimismo, según las encuestas, pues en Eurovisión Junior no hay apuestas, España es la gran favorita para la victoria según EurovisionWorld.com con un 24% seguido de Polonia (17%) y Armenia (15%). Una encuesta en la que hay más de 18.000 votos.