Estos son los 5 invitados de 'El Hormiguero' toda esta semana del 12 al 15 de octubre contra 'La Revuelta' y 'Horizonte'

Con una nueva semana llegan nuevos invitados al plató de 'El Hormiguero'. Como ya es habitual, Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del lunes 12 al jueves 15 de octubre a partir de las 21:50 horas. El programa de Antena 3 tampoco descansará el festivo nacional del 12 de octubre, a diferencia de 'La Revuelta', que no se emitirá en el arranque de la semana.

Después de una semana en la que el presentador arrancó con la visita de Carmen Maura y Maribel Verdú, se reencontró con José Mota, recibió una vez más a David Bustamante y puso el broche final junto a Luis Zahera, Pablo Motos se prepara para recibir a esta nueva tanda de invitados con los que continuar su particular guerra de audiencias contra 'La Revuelta'.

La semana de entrevistas en 'El Hormiguero' arrancará con la visita de Maluma, que acudirá al espacio de Antena 3 antes de su concierto con Shakira en Madrid. El martes queda reservado para María del Monte, que se reencontrará con Pablo Motos para presentar el libro de sus memorias.

El miércoles llega el turno de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz, que acuden juntos al programa de las hormigas tras el debut como DJ de la presentadora. Y el jueves, Vicente Vallés será el encargado de cerrar la semana con la presentación de su nuevo pódcast en Onda Cero.

Lunes 12 - Maluma

El lunes, Maluma abrirá la semana de entrevistas tras acompañar a Shakira en el último concierto de su residencia europea en Madrid, poniendo el broche final a casi un mes de conciertos en la capital con el decimotercer espectáculo de 'Las mujeres ya no lloran world tour'. El dúo interpretará su nuevo tema conjunto, 'Agua'.

Martes 13 - María del Monte

El martes, María del Monte acudirá al espacio de Antena 3 tras la publicación de sus primeras memorias 'Si el corazón se equivoca, se perdona', una publicación en la que la artista se sincera sobre sus aprendizajes, errores y aciertos, ofreciendo su lado más íntimo y desconocido hasta el momento.

Miércoles 14 - Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz

El miércoles, Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz regresarán juntos a 'El Hormiguero' tras el debut de la presentadora como DJ en el cierre de temporada de StreetXO en Ibiza. La televisiva se sincerará además sobre su regreso a 'Zapeando' tras una temporada alejada de los focos.

Jueves 15 - Vicente Vallés

Y el jueves, Vicente Vallés se reencontrará con Pablo Motos para analizar la actualidad una vez más y presentar su nuevo podcast en Onda Cero, 'Espías: en clave secreta', una serie documental en la que narra historias de todos, traiciones y operaciones secretas que estremecieron a la sociedad en el siglo XX.