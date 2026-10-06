Estos son hoy los 2 invitados de 'Al cielo con ella' de Henar Álvarez en La 1 de RTVE con un cambio de horario

Tras regresar por todo lo alto a TVE con la visita de Sergio Peris-Mencheta y Pilar Eyre, 'Al cielo con ella' afronta la segunda entrega de su nueva temporada en la programación de La 1 con un nueva tanda de invitados. Henar Álvarez retomó su hueco en la noche de los martes con un aplaudido monólogo de apertura, en el que repasó la actualidad con su habitual sentido del humor y un número musical que tampoco dejó indiferente a los espectadores.

Su primera noche tras la pausa veraniega se tradujo en un 8.2% de share y 549.000 espectadores, mientras que Antena 3 consiguió imponerse con 'En tierra lejana', que firmó un 12.7% de share y 782.000 espectadores y 'Supervivientes All Stars: Tierra de nadie' en Telecinco, que consiguió su mejor dato de la temporada con un 15.1% de cuota de pantalla y 846.000 seguidores en su primera emisión de la semana.

Esta semana, 'Al cielo con ella' sufrirá un ligero retraso en su horario de inicio oficial, debido a la emisión de Croacia-España de la UEFA Nations League a partir de las 20:45 horas; partido que causará una importante modificación en el prime time de La 1 este martes. De esta forma, 'La Revuelta' se ofrecerá desde las 22:35 hasta las 23:20 horas; momento en el que arrancará 'Al cielo con ella' con Henar Álvarez.

Miguel Bernardeau y Rosa Montero, los invitados de Henar Álvarez de esta semana en 'Al cielo con ella'

El primero en pasar por el sofá de 'Al cielo con ella' será Miguel Bernardeau, que visita por primera vez a Henar Álvarez este martes tras el estreno de 'La bola negra' en cines. El protagonista del aclamado film de Los Javis, que ha sido escogido por la Academia de Cine para representar a España en los Premios Oscar 2027, se sincerará sobre su experiencia en el proceso de creación de la película y la repercusión que está teniendo.

👑Henar Álvarez vuelve a subir al Olimpo con Miguel Bernardeau y Rosa Montero.



📢 #AlCieloConElla, el martes, 6 de octubre, después de La Revuelta en @La1_tve y siempre en @rtveplay pic.twitter.com/j1D6HtmCQr — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 2, 2026

Justo después, Rosa Montero tomará el relevo del actor para sentarse en espacio de La 1 a raíz de la publicación de su nuevo libro. La escritora desvelará todos los detalles sobre 'Un día en la vida de clarita', una obra que define como "una rareza" dentro de su trayectoria literaria. Además, la aclamada novelista ha formado parte de la exitosa residencia de Shakira en Madrid, donde acudió durante el primer fin de semana como uno de los reclamos de La Biblioteca dentro del 'Macondo Park'.

A su vez, 'Al cielo con ella' contará con su elenco habitual de colaboradores, que este martes está encabezado por Ana Morgade, que regresa al espacio de La 1 con su particular sección de humor en la que hace un ejercicio de análisis y crítica social. Le acompañará también la humorista Laura del Val, que también retomará su sección cargada de feminismo con un toque gamberro e irónico.