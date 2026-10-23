Esther Palomera dice 'se acabó' a Marta Gómez Montero por lo ocurrido en 'Malas Lenguas' de TVE: "No vamos a tolerar esto"

Después de que hace unos días, Marta Gómez Montero se atreviera a cuestionar ante Jesús Cintora lo que había emitido 'Mañaneros 360' sobre Feijóo; este jueves ha sido Esther Palomera quién ha frenado en seco a la colaboradora de 'Malas Lenguas' por enfangar el debate faltando el respeto a uno de sus compañeros.

Todo se ha producido en pleno análisis sobre los insultos de Milei a Pedro Sánchez y cómo Alfonso Serrano, el portavoz del PP de Madrid, ha llamado verdulera a Manuela Bergerot de Más Madrid en plena Asamblea. A ese respecto, Ignasi Guardans ha defendido que un presidente no puede venir a otro país para insultar al presidente de dicho país y que no se condene.

"Lo que me escandaliza es que los mismos de la prioridad nacional y de que la bandera cuánto más grande mejor y de todo el rollo que nos intentan vender, cuando viene un mandatario extranjero a insultar a tu presidente del gobierno elegido por un parlamento tú digas que es verdad", ha recalcado el tertuliano. "Y Marta tú puedes decir que esto al PSOE le viene bien electoralmente como un escupitajo pero eso no se puede justificar", le ha espetado a Marta Gómez Montero después de que asegurara que los insultos le podían venir bien.

Posteriormente, Marta Gómez Montero ha tratado de exponer su postura tras escuchar a Pablo Iglesias defender que se debería haber expulsado a Javier Milei de nuestro país por sus insultos. "No se puede decir que Pedro Sánchez es un dictador porque ha sido elegido por las urnas democráticamente e igual que el señor Milei ha sido elegido. Y lo único que te digo Ignasi es que si aún te quedan amigos en el PSOE hables con ellos y te dirán cómo se están frotando las manos", ha aseverado la periodista.

"Pero Marta, el debate no es ese", le ha recordado Esther Palomera. "El debate es el que yo digo", se ha defendido la tertuliana. "No, el debate no es ese. El debate que hemos puesto encima de la mesa...", ha tratado de rebatirle la presentadora. "Es que estás confundiendo la institución con el partido", ha apostillado por su parte Guardans. "Has escuchado mal, te tienes que limpiar los oídos", le ha soltado entonces Marta Gómez Montero sin pudor a su compañero.

"Marta, permíteme un momento", le ha solicitado Esther Palomera mientras la tertuliana ha pedido que no se "tergiversen" sus palabras e Ignasi Guardans le animaba a no ser "grosera". "No tergiverses mis palabras porque he dicho que la figura del presidente del Gobierno...", ha insistido la periodista antes de que la presentadora le frenara en seco y le hiciera un correctivo en directo.

Y es que Esther Palomera se ha puesto muy seria con su colaboradora cantándole las cuarenta. "Se acabó Marta, se acabó. No voy a tolerar esto.", le ha cortado la presentadora. "Llámame verdulera mejor que grosera", le ha dicho entonces Gómez Montero a su compañero.

"Marta, no vamos a tolerar esto. Hay maneras y maneras de discutir. Y aquí discutimos con educación y respetando o no respetando turnos pero desde luego con una seña de identidad que es el respeto a todos los miembros de la mesa", ha sentenciado Esther Palomera. "Yo hago gala de eso", se ha defendido la colaboradora. "Y respetando turnos a ser posible", ha terminado apostillando Gonzalo Miró.