Este momento de Rosa Benito en 'Supervivientes' pone en un brete a Chayo Mohedano sobre Rocío Carrasco: "No se tiene que hablar en un plató"

Chayo Mohedano reaparecía hace unas semanas en un plató de Telecinco tras bastantes años sin pisar uno. Lo hacía como defensora de su madre Rosa Benito en 'Supervivientes All Stars 3', pero se mostraba reacia a hablar de los conflictos familiares que han puesto a los Mohedano en el foco de la polémica, sobre todo a raíz de la docuserie de su prima Rocío Carrasco.

Sin embargo, este jueves 22 de octubre, la cantante se vio en una comprometida situación durante la gala de 'Supervivientes All Stars'. Y no fue Jorge Javier Vázquez el que le puesto entre la espada y la pared, sino su propia madre. Y es que la concursante habló con sus compañeros sobre la relación entre Rocío Carrasco y su hija Rocío Flores, saliendo en defensa de la joven: "Esa niña, porque ha tenido a su padre, porque era para haberse quitado de en medio".

Además, se mostró durísima con su sobrina: "La madre me puso a mí verde. A todo el mundo. A mi hija, que era una hermana para ella. Qué tía más mala. El dinero, no. Lo que hace falta es tener muchas deudas y vender a tu familia para pagar una deuda que podía haber pagado". Sobre Rocío Flores, Rosa Benito cree que "no le han dejado vivir su juventud en paz. Le han hecho mucho daño. Y se lo ha hecho su madre. Yo me pudo separar de ti, pero no crearles ningún trauma a mis hijos. Los hijos son los hijos y tienen derecho a ser felices".

"Si hubiera vivido su abuela, ya te digo que eso no pasa", dejó claro la exmujer de Amador Mohedano, haciendo referencia a cómo habría asumido Rocío Jurado los conflictos entre su hija y su nieta. Lejos de quedarse ahí, la madre de Chayo Mohedano también lanzó un reproche a Rocío Carrasco, recordando que "la primera portada que hizo cuando salió ella con el collarín, mi cuñada cogió la revista y ahora se pone a leer y leer un montón de páginas y no la nombró. Todo era por el otro (Fidel Albiac). Por el otro había andado, por el otro se había levantado. No dijo: 'Pues mi madre ha estado conmigo todos los días, mi madre, qué bien se ha portado…'. No la nombró. No ha llorado nada la madre…".

Además, Rosa Benito destapó que "se iba de vacaciones, sus hijos con mi cuñada Gloria y la madre la llamaba y el teléfono apagado. Un mes. Ni llamaba, ni preguntaba. Mi cuñada decía: '¿Mi hija no tiene sentimiento de madre? ¿No le hace llamar a sus hijos'?". Estas duras declaraciones de su madre pusieron en un brete a Chayo Mohedano quien se mostró visiblemente incómoda al ser preguntada por ellas por Jorge Javier Vázquez.

Rosa habla de lo mal que lo ha pasado Rocío Flores en su juventud con el tema de su madre



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El 'tirón de orejas' de Chayo Mohedano a su madre por sus palabras sobre Rocío Carrasco

"No sé por dónde empezar", reconoció la cantante, antes de dejar claro que "yo a Rocío Flores la quiero muchísimo. Muchísima gente opina sin saber realmente los pasos que te han llevado hasta ciertas situaciones". La hija de Amador Mohedeno y Rosa Benito empatiza enormemente con la hija de su prima: "Yo sí que me he sentido machacada públicamente durante diez años y ha sido un ataque muy injusto. Tenía 27, 28 años, si me hubiese pasado con 18, me iba al faro de Chipiona y me tiraba de cabeza porque eso no hay quien lo aguante. Un maltrato público no se lo merece absolutamente nadie".

Respecto a su prima, Rocío Carrasco, Chayo Mohedano también asegura que "a mí siempre me ha unido una empatía enorme porque tampoco me gustaba cuando la maltrataban públicamente, pero no era la familia la que la maltrataba", recordó, lanzando un claro dardo a los medios de comunicación. "Ella ha sido la que me ha sacado de su vida. No me gusta que sufran los míos, y menos en un medio de comunicación", afirmó con contundencia.

"¿Te sientes cómoda escuchando a tu madre?", quiso saber Jorge Javier, a lo que ella respondió de forma rotunda: "No, no me siento cómoda, para nada. Yo soy de otra manera, hay cosas que no se tienen que hablar en un plató". "¿Preferirías que no hubiera pronunciado estas palabras?", le preguntó el presentador. "Por supuesto, a mí me hubiese gustado mucho que esto no hubiera salido y que solamente se hablara de 'Supervivientes' y de la superación, pero también entiendo que los días se hacen muy largos", intentó justificarla.

Chayo Mohedano afirmó que "por supuesto" hablara con su madre cuando regrese de Honduras, pero lo hará "en privado y la daré muchísimos besos y muchísimos abrazos porque estoy muy orgullosa de mi madre, pero también le tiraré de las orejas, porque se lo tengo que recriminar". A raíz de esto, Jorge Javier sacaba a relucir lo molesta que se había mostrado la hija de Rosa Benito con las declaraciones de esta en la isla: "Tu esta mañana estabas inquieta, incluso dudabas si venir, es humano".

Rosario reconoce que tirará a su madre de las orejas por hablar de ciertos temas en el programa



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Jorge Javier vuelve a salir en defensa de su amiga Rocío Carrasco: "La quiero"

De hecho, el catalán recordaba que "la casualidad ha querido que anoche estuviera tu prima, Rocío Carrasco, en mi casa cenando". Tras lo cual reveló la pregunta que sobre ella le hizo Chayo Mohedano: "Me ha preguntado '¿ella está bien?' y yo le he contestado 'sí'. Y también tengo que decir que yo no he vivido lo que habéis vivido vosotros, pero a raíz de la docuserie, de cosas que ha contado, tengo mi opinión formada. Yo creo en su testimonio, quiero a mi amiga Rocío Carrasco".

Ante esto, la colaboradora volvió a insistir en que "yo no le deseo ningún mal", ahora bien, "tampoco le deseo ningún mal a Rocío Flores, a David Flores ni a mi madre, ni a mi tía Gloria, ni a mi prima Gloria Camila ni a mi tío Ortega Cano. No les deseo ningún mal a ninguno de ellos". Jorge Javier aprovechó la ocasión para echarle un pequeño rapapolvo a su excompañera de 'Sálvame': "Creo que Rosa Benito tiene bagaje suficiente para hacer otro concurso sin meterse en esos charcos".

"No me gusta saber que mi amiga está sufriendo con este tema y entiendo que para ti no ha sido plato de buen gusto esta noche sentarte aquí porque al final estas situaciones provocan todo este tsunami", le comentó el conductor del programa, momento en el que Chayo Mohedano recordó que, "además estamos sentados aquí gratis porque yo vengo aquí para defender a mi madre". "Tu madre te ha puesto en una tesitura de la que tú en estos momentos estás queriendo escapar, porque te han ofrecido sentarte en platos de televisión recientemente y lo has rechazado", sentenció Jorge Javier, echando un capote a la sobrina de Rocío Jurado.