España acaricia su segunda victoria en Eurovisión Junior: Lucas Paulano queda en 2º puesto y Armenia se proclama ganadora

Este sábado 24 de octubre se ha celebrado la gran final de Eurovisión Junior 2026 en Ta' Qali (Malta). Una gala que ha vuelto a celebrarse en su horario original a partir de las 21:00 horas con 16 países luchando por la victoria, entre ellos España con Lucas Paulano.

Un año más, España se mantiene en Eurovisión Junior a pesar de haberse retirado del festival de adultos por la presencia de Israel. Como en el certamen de niños, dicho país no participa, no hay ningún tipo de problema para que RTVE si acceda a formar parte del festival.

Países Bajos ha sido el encargado de abrir la gran final con Maria y la canción "Stronger Together". Mientras que Lucas Paulano, el representante español ha sido el último en actuar con su tema "Cuore bello ('Te quiero, te quiero')". Tras las 16 actuaciones y los interval act ha llegado el momento más esperado de la noche: las votaciones.

Como es habitual, primero se han conocido las votaciones del jurado profesional, que vale el 50% del resultado final. Primeramente se han conocido los puntos del 1 al 10y cada portavoz ha sido el encargado de anunciar a quién otorgaba dicho país los 12 puntos.

Armenia gana Eurovisión 2026 con Nare

Para los jurados Francia ha vuelto a ser el país favorito con 114 puntos mientras que España ha quedado en segunda posición con 108 puntos según los jurados profesionales mientras que Armenia se ha quedado en tercera posición con 103 puntos. En cuarta posición se situaba Georgia con 94 puntos y en quinto lugar Malta con 86.

Pero como siempre en Eurovisión Junior, todo se decidía con los votos del público. En este baremo ha sido Armenia quién ha dado la campanada al recibir hasta 99 puntos lo que ha hecho que se haya convertido en el país ganador de Eurovisión Junior 2026 con Nare y su canción "Boo!" alcanzando 202 puntos.

🇦🇲 Naré (@narebloom) gana el mini micrófono de cristal de #JESC2026. ¡Es la tercera victoria de Armenia en el certamen infantil!



Nuestro @LucasPaulano ha obtenido la segunda posición.



¡FELICIDADES! 🫶https://t.co/1YCMn4YmxU pic.twitter.com/apva5K8mIL — Eurovisión España - RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) October 24, 2026

España roza la victoria y se queda en segundo lugar con Lucas Paulano

Clasificación general de Eurovisión Junior 2026

Por su parte, España con Lucas Paulano y su canción han recibido 76 puntos por parte del televoto lo que ha hecho que se sitúe en segunda posición con 184 puntos superado así a Francia, que era otra de las favoritas, y ha quedado en tercera posición con 165 puntos. En cuarto lugar se ha situado San Marino con 148 puntos y Georgia ha completado el Top 5 con 145.

De esta manera, España ha vuelto a rozar la victoria en Eurovisión Junior 22 años después de que María Isabel lograra el triunfo con su "Antes muerta que sencilla". El segundo puesto de Lucas Paulano supone el mejor resultado para España junto al de Sandra Valero que también quedó en segunda posición en 2023 con "Loviu". Un puesto que también alcanzaron Antonio José con "Te traigo flores" en 2005 y Sergio con "Desde el cielo" en 2003.

Estos buenos datos han llegado después de que España haya sido la segunda opción preferida para los jurados profesionales con 108 puntos por detrás de Francia (114) y por delante de Armenia (103). Además hemos sido el país favorito para Malta, los anfitriones, que nos han otorgado los 12 puntos.

El resto de jurados nos han puntuado de la siguiente manera: Países Bajos (4 puntos), Chipre (10 puntos), Portugal (7 puntos), Montenegro (6 puntos), San Marino (3 puntos), Francia (5 puntos), Polonia (7 puntos), Armenia (4 puntos), Italia (10 puntos), Ucrania (6 puntos), Macedonia del Norte (10 puntos), Irlanda (6 puntos), Albania (8 puntos) y Georgia (10 punto).

En lo que al televoto se refiere, España ha sido la tercera opción más votada por la audiencia de toda Europa al recibir 76 puntos. Tan solo nos han superado San Marino con 78 puntos y Armenia con 99 puntos.

Palmarés histórico de España en el Festival: