Erundino Alonso, concursante, eleva esta queja a RTVE por lo que ha hecho con la emisión de 'El Cazador' en La 2

Pese a que Erundino Alonso lleva meses alejado de la pequeña pantalla, su cara sigue apareciendo constantemente en RTVE, debido a las continuas reposiciones de 'El Cazador' que La 2 emite de lunes a viernes. Por este motivo, el concursante madrileño ha lanzado un reproche, a modo de queja, a la corporación pública.

Erundino saltó a la fama con su paso por programas como 'Saber y ganar' o '¡Boom!', donde alcanzó una gran popularidad. En una entrevista para El Confidencial, el concursante recuerda que 'El Cazador' paralizó sus grabaciones en diciembre de 2024, aunque continuó emitiéndose hasta la primavera del 2025: "Fue hace casi dos años y TVE nos está reemitiendo hasta el infinito. Hay días que se reemiten hasta tres programas de 'El Cazador'", denuncia, una medida que dice no comprender.

Por eso, el ingeniero de montes no duda en formular una pregunta a los responsables de RTVE, a los que hace una petición: "Si tanto les gusta, ¿por qué no graban programas nuevos? Nos lo preguntamos con mucha frecuencia. Me gustaría que en televisión explicasen por qué dejan de apostar por un programa". En cualquier caso, Erundino se siente "agradecido" con la oportunidad que le dieron: "Aunque me hubiera gustado que fueran más programas. De todas formas, es cierto que podrían grabar nuevos programas de 'El Cazador' y contar con cazadores diferentes. Estarían en todo su derecho".

Sobre el momento exacto en el que se enteró de que RTVE había tomado la decisión de cancelar el programa, el madrileño confiesa que "lo recibí con perplejidad": "'El Cazador' empezó muy mal, pero con el reajuste en la dinámica empezó a funcionar maravillosamente bien". Además, desvela el vaticinio que tanto él como sus compañeros hicieron al enterarse de la idea de la cadena pública de meter a famosos en el concurso.

Erundino revela el vaticinio que hizo sobre 'El Cazador' y que se acabó cumpliendo

Erundino Alonso en 'El Cazador'.

Según Erundino, "cuando el formato iba muy bien, se les ocurrió la idea de hacer 'El Cazador Stars' y todos pensamos que esa sería la muerte del programa y así fue. En los concursos, los espectadores no aceptan muy fácilmente el formato con famosos. Ya sabíamos que esa fórmula podía no funcionar y, efectivamente, bajamos mucho en audiencia", recuerda.

"De todas formas, cuando el público se olvidó del formato con famosos, fue remontando. Pero lo que pase por la cabeza de los directivos para no contratar más programas es algo que tendrás que preguntarles a ellos porque nosotros no lo sabemos. Dentro del equipo, vivimos la cancelación con pena porque nos fastidió, pero es lo que hay. Tampoco puedes hacer mucho más. Mucha gente no lo entiende y algunos incluso piensan que seguimos grabando nuevos programas", asegura Erundino.

Durante esta entrevista, revela si estaría dispuesto a participar en 'Pasapalabra', ya que le llamaron del concurso de Antena 3 justo cuando empezaba a grabar 'El Cazador': "No lo sé. Todo en este mundo tiene su principio y su fin. A lo mejor mi tiempo ya pasó. Llevo 11 años en televisión y no sé si les interesa mi perfil. De todas maneras, 'Pasapalabra' es un formato muy específico en el que hay que estudiarse el diccionario, por lo que tendría que pensar si estaría dispuesto a participar. 'Pasapalabra' pasó de ser un concurso normal a ser un programa de súper especialización. No sabría decirte qué haría".

Tampoco sabe si concursaría en 'Rueda la letra', el nuevo concurso de Telecinco presentado por Carlos Sobera. Por último, Erundino confiesa que le gustaría volver a participar en 'Saber y Ganar', ya que "se ha reconducido para bien", así como en 'Cifras y letras', que siempre le ha "gustado mucho", puesto que es "muy dinámico y divertido", si bien considera que "es un formato muy mejorable, sobre todo en la parte final de cada programa, que para mí decae mucho respecto a las pruebas iniciales". "''El Trivial' también me gusta, es como la base del concurso clásico", sentencia.