Entrevista a Megan Montaner, sobre si 'Entre Tierras' tendrá tercera temporada: "Podría haber una posibilidad, no hay un punto y final"

La segunda temporada de 'Entre tierras', la serie protagonizada por Megan Montaner, se estrena este jueves en el prime time de Antena 3 después de su lanzamiento en atresplayer entre marzo y mayo. La ficción vuelve así a emitirse en abierto tras haber sido la serie más vista de la televisión en el año 2024.

Megan Montaner vuelve a encabezar el reparto de 'Entre tierras' junto a Clara Garrido. Un elenco al que se incorporan numerosas caras nuevas como Rodolfo Sancho ('Los herederos de la tierra'), Silvia Abascal ('La cocinera de Castamar'), Ginés García Millán ('Una vida menos en Canarias'), José Pastor ('El Marqués, 1985'), Itziar Miranda ('FoQ: la nueva generación'), Germán Alcarazu ('La Moderna'), Marina Guerola ('Yakarta'), Helena Ezquerro ('La Moderna'), Carlos Serrano-Clark ('La Moderna', 'Cuéntame cómo pasó'), Helena Kaittani ('La Caza') y Carlos Sholz ('La vida breve'), entre otros.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, protagonista de la ficción. Lo hace además con un salto temporal 20 años después. En los nuevos capítulos de ‘Entre tierras’, la protagonista deberá adaptarse a los nuevos tiempos, pero también dar ejemplo de resistencia cuando los cambios puedan arrasar con todo. Una ficción que abordará temas como los conflictos familiares, el dolor de la pérdida, la diferencia de clases, la transformación del campo y, también, el amor imposible, pero inevitable.

Con motivo del estreno de la segunda temporada de 'Entre tierras' en Antena 3, en El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con su protagonista. En esta entrevista, Megan Montaner nos confiesa cuál ha sido el mayor reto de estos nuevos episodios y si tiene presión por repetir el éxito de la primera temporada.

Asimismo, le preguntamos a la actriz por cómo ha sido trabajar con Rodolfo Sancho pues cabe recordar que 'Entre tierras' supuso el regreso del actor a un rodaje después del calvario que ha vivido en los últimos años a raíz del caso de Daniel Sancho, su hijo condenado por el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia.

La segunda temporada de 'Entre tierras' da un salto temporal de 20 años. ¿Cómo ha sido trabajar con ese cambio en el personaje y dar vida a una María mucho más madura?

Ha sido interesante tener que abordar ese reto y dar credibilidad a un paso de un salto en el tiempo de 20 años. El intentar que fuera lo más realista posible y el darle la madurez y el paso del tiempo que tiene que sentirse y verse con una manera de expresarse diferente a lo que vimos en la primera temporada. El reto era ese, darle credibilidad al personaje.

A María le cambia la vida la irrupción de Toscano. ¿Pero cómo ha sido para ti trabajar con Rodolfo Sancho?

Ha sido un verdadero placer porque es un actor maravilloso, un profesional como la copa de un pino y es muy compañero de los compañeros. Lo hace todo facilísimo, se sabe divertir y a la vez ponerse serio cuando la situación lo necesita. La verdad es que nosotros no nos conocíamos y desde el minuto 1 las piezas encajaron desde el primer día. Y la verdad es que nos lo hemos pasado muy bien rodando y trabajando juntos.

Megan Montaner y Rodolfo Sancho en 'Entre Tierras 2'

Si por algo se caracteriza 'Entre tierras' es por contar con una mujer como María como gran protagonista en una época en la que el papel de la mujer era prácticamente secundario. ¿Crees que es importante mostrar este tipo de personajes para mostrar la fuerza de las mujeres y su lucha ahora que se habla tanto de feminismo y en el que algunas fuerzas políticas quieren volver hacia atrás?

Creo que está bien mostrar personajes de las mujeres del pasado y que es necesario, y sobre todo ahora en un momento en el que se nos pone en duda, ¿no? con tantos cambios políticos y tantas maneras diferentes de pensar. Después de tantos años intentando hacernos nuestro hueco en la sociedad y luchando por nuestros derechos, te das cuenta de que no puedes tener todo de una manera muy certera porque solo hace falta un movimiento político y social para que esos derechos se puedan caer. Entonces creo que está muy bien mirar hacia atrás y ver lo que nos ha costado llegar hasta el momento que vivimos y reivindicarlo.

La primera temporada de 'Entre tierras' fue un gran éxito de audiencia convirtiéndose en la serie más vista de 2024. ¿Impone el reto de estar a la altura y repetir el mismo éxito con esta nueva temporada?

Si que impone cierta presión porque nunca quieres dar pasos hacia atrás. Siempre quieres al menos mantener el nivel de acogida que tuvo la primera temporada e incluso ser ambiciosos y que haya todavía más audiencia y que a la gente le guste más las nuevas tramas y situaciones que atraviesa María. Impone ver cómo el público lo va a recibir, pero quiero pensar que ese público que nos arropó en la primera temporada va a estar ahí porque va a querer saber cómo ha sido la vida de María y del resto de personajes. Y creo además que les va a gustar mucho sinceramente.

Cartel oficial de 'Entre tierras' con Megan Montaner

Las tramas se quedan abiertas de cara a una tercera temporada. ¿Sabes si hay intención de continuar la ficción? ¿Qué te gustaría que le pasara a María?

Yo creo que no hay proyectos como tal que sean cerrados a cal y canto. Al final la imaginación es poderosa y siempre se le puede dar una continuidad incluso cuando hay personajes muy queridos que mueren en la ficción. Se pueden hacer flashbacks o seguir de alguna manera en la historia. Y claro que podría haber una posibilidad de haber una tercera temporada pero no sé nada ni he hablado con nadie.

Pero por ejemplo lo hablo porque 'La Caza' sin ir más lejos era un proyecto cerrado porque estaba simplemente adaptada en la novela de Agustín Martínez y sin embargo, hemos llegado a emitir cuatro temporadas entonces nunca hay un punto y final. Siempre puede haber puntos suspensivos.

Como dices, 'La Caza' ha tenido muchas vidas primeros en TVE y después en Movistar Plus. ¿Hay posibilidad de ver una quinta temporada?

Pues es lo que he dicho, desde luego que se podría extender y más cuando son casos en diferentes lugares, con diferentes personajes, nuevas tramas. Siempre y cuando el público siga reclamándolo desde luego que puede continuar.