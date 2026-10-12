Entrevista a Maribel Verdú sobre su personaje en 'Furia 2', la serie de HBO Max: "Es el más extremo que me ha tocado en muchos años"

HBO Max estrenaba el pasado viernes el primer episodio de la segunda temporada de 'Furia', la ficción creada por Félix Sabroso que se convirtió en la serie más vista en un lustro en la plataforma solo por detrás de 'La Casa del Dragón' y 'The Last of Us'. La serie ha renovado su elenco artístico y dos de las actrices que forman parte de los nuevos episodios son Maribel Verdú y Claudia Salas.

Junto a ellas, el reparto protagonista de la segunda temporada de 'Furia' lo completan Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ana Torrent, Ana Mena y María León. Pero a ellas se suman otros actores como Alberto San Juan ('Furia', 'La cena'), Asier Etxeandia ('Atasco', 'Romi'), Mariona Terés ('Barrio Esperanza'), Jaime Zatarain ('Ángela', 'Pura sangre'), Jorge Clemente ('Yo, adicto', 'Élite'), Pepa Charro ('Muertos S.L.', 'ENA. La reina Victoria Eugenia'), Alexandre Ars, Miguel Iriarte y Miguel Barraga, entre otros.

En El Televisero hemos podido hablar en exclusiva con Maribel Verdú y Claudia Salas, que además comparten buena parte de las tramas de sus personajes. Maribel da vida a Raquel, la directiva de Núcleo, una plataforma que apostará por llevar a la pequeña pantalla la historia que vivió en primera persona Tina, el personaje de Claudia Salas, sin su consentimiento. Algo que provocará que entre ellas se produzca una relación de rivalidad y enfrentamientos.

Sobre el reto de sus personajes y los temas que toca la segunda temporada de 'Furia' como la salud mental, el abuso de poder en el trabajo así como la furia que se vive en la sociedad hablamos con Maribel Verdú y Claudia Salas en esta entrevista.

Maribel, comentaste en 'El Hormiguero' que participar en 'Furia' ha sido el regalo más grande que te han hecho en tu carrera o al menos en los últimos años. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este personaje y proyecto?

Maribel Verdú: Bueno porque es el personaje más radical, más extremo, más arriesgado que me ha tocado en muchos años. Y sobre todo cuando vas cumpliendo años piensas que ya a lo mejor no va a haber personajes tan jugosos como otros que has hecho anteriormente. Esto ha sido un regalo, que digo, ha sido un regalazo. Y si ves la serie entenderás por qué.

Claudia en tu caso tu personaje es uno de los pocos que se mantienen con respecto a la primera temporada. ¿Qué pensaste cuando te lo dijeron y qué supone para ti ese reto?

Claudia Salas: Lo primero que pensé es que guay, que suerte y que privilegio poder volver a estar cerca de Yago y de Félix en el rodaje porque para mí es un master. Y todo lo que hacen y cómo lo hacen, el lugar que te dan como artista y como creador a su lado. Es que no puedo explicarlo, son una maravilla.

Maribel: Es que son el regalo para una actriz, para un técnico y para todo el mundo. Son de un nivel humano increíble y luego unos grandes profesionales.

La segunda temporada de 'Furia' toca muchos temas que están a la orden del día como es la salud mental. ¿Cómo ha sido interpretar a un personaje con tantos problemas y cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado Maribel?

Maribel: Bueno desgraciadamente en mi vida he tenido a mucha gente cercana, he podido tirar de todo lo que conozco más o menos cercano. Y luego está la imaginación y todo lo que se ha podido ver en el cine y todo lo que lees. Y luego además es que el guion está tan bien escrito que solo con decirlo y con honestidad ya está hecho.

Otro de los temas que se toca es el abuso de poder. ¿Os habéis encontrado en vuestra carrera muchos directores o productores que han abusado de su poder para poder controlaros? ¿Y cómo se combate?

Maribel: Yo llevo toda la vida aguantando. Es que el abuso de poder existe en todas partes. Y lo peor de todo es que sigue existiendo.

Claudia: Es que hay una cosa que es que el poder corrompe. Es algo que lleva contando la filosofía desde miles y miles de años y es una cosa que el ser humano cuando lo tiene se corrompe. No muchos afortunadamente, pero si que hay un sector que sigue estando ahí. ¿Y cómo te enfrentas tú a eso? Pues yo en esos casos prefiero la picardía a la inteligencia. O sea si yo entro mentalmente en el conflicto con esta persona, prefiero de alguna manera ir más a mi aire y llevármelo a mi terreno utilizando la picardía española y no enfrentarme cara a cara. Obviamente hay que trabajar en luchar para acabar con el abuso de poder como individua. Pero yo en un set si me encuentro algo así prefiero tener la energía en otro sitio que es en mi trabajo.

Estamos en un momento de mucha furia y de mucha crispación en la sociedad con guerras, genocidios y con problemas sociales como el de la vivienda y tantos otros. ¿Qué tema os hace enfurecer más a vosotras?

Maribel: A mí lo que de verdad me genera furia es la impotencia ante tanta injusticia.

Claudia: Es que hay mucha injusticia y mucha precariedad y las cosas deberían de cambiar. Y eso la verdad es que genera tristeza, frustración y furia.

¿Cómo lucháis vosotras ante un ataque de furia? ¿Cómo se debe intentar calmarse y no dejarse llevar por la ira ni sobrepasar los límites como hace alguno de los personajes de la serie?

Maribel: Pues mira, tanto Claudia como yo somos personas con una energía increíble pero muy tranquilas a la vez. Estamos muy metidas en nuestros libros, ella me enseñó a hacer sudokus. También con nuestros mándalas. Somos muy zen. Somos anti beligerantes, huimos de un conflicto. Yo no puedo soportar la violencia ni un ambiente desagradable ni tenso. Soy cero furiosa, es muy difícil verme enfadada.

Claudia: Yo igual. Yo es que siempre he sido así. De niña también. Creo que es importante agarrarte a une red bonita de gente que esté ahí, que te arrope y con quién puedas compartir momentos vulnerables que te pasen para no quedártelos dentro y seguir hacia adelante tu sola tragando. También la terapia es super necesaria a día de hoy porque vivimos en una sociedad del estrés, de la rapidez, de la ansiedad y los profesionales te pueden ayudar a alcanzar esos estados más de calma y equilibrados.

La primera temporada de 'Furia' fue un gran éxito tanto a nivel de audiencia como de crítica. Las actrices ganaron varios premios importantes. ¿Eso da algo de presión por querer estar a la altura de lo que espera el espectador y lo que hicieron las compañeras?

Maribel: Yo no. Yo es que no pienso en eso. Vivo el momento y voy a aprovechar el momento y pasarlo bien. Yo cuando llego a un set lo que quiero es disfrutar, aprender y rodearme y compartir con mis compañeros. Mi manera de ser no es pensar en que va a pasar después, si lo hiciera no sería yo.

¿Y cómo ha sido trabajar con este reparto tan espectacular? Con algunas no coincidís en tramas, ¿pero cómo es compartir una serie con gente como ellas?

Maribel: Yo realmente comparto con Claudia. Que es algo increíble porque mi primera escena en 'Furia' es con ella y luego hemos hecho una película y ahora vamos a hacer otra juntas. Es la primera vez que me pasa que con una actriz coincido y trabajo el mismo año en tres proyectos. Es un privilegio porque además nos amamos. Es una tía con la cabeza muy buen puesta para lo joven que es y las cosas que le han pasado y el éxito que ha tenido. Y es tan coherente y tan consecuente, es que dices qué gusto da hablar con ella y que guay tener a alguien exento de tontería y de frivolidad a tu lado. Me quiero enganchar a ella y no soltarla. Y luego tengo todas las tramas con la que es mi enemiga en la serie que es Clara Sans que ha sido también un regalo porque es una compañera que es una genia.

Claudia: Yo esta temporada he tenido mucha suerte. En la primera era todo el rato con Alberto San Juan y con Carmen Machi y con Natalie Poza que era mi madre. Pero en esta es verdad que hago mucho un viaje yo sola pero me voy topando con todas y he podido compartir con Ana Torrent que en la primera no coincidimos, luego con Ana Mena y con Clara. Me hubiera gustado profundizar más con cada una pero lo he disfrutado igualmente. Y luego aunque no coincidas con ellas, compartir un reparto con todas que son un espejo donde mirarte. Y mola mucho trabajar con gente con la que luego conectas a nivel humano como ha dicho Maribel. No hace falta llevarte bien, pero si hay algo mágico es encontrarte a personas que te quedas para siempre en tu vida. Félix tiene un don y en 'Furia' consigue que eso pase en cada uno de sus repartos.

No llegasteis a coincidir pero las dos participasteis en una serie que tuvo mucho éxito que es 'Élite'. Y al igual que en otros momentos pasó con otras series se habla mucho de la generación 'Élite' y es que todos estáis triunfando de una manera u otra como ahora Miguel Bernardeau con 'La bola negra'. ¿Cómo ves a tus compañeros y qué balance haces Claudia de todos estos años desde que te empezamos a conocer hasta ahora?

No puedo estar más que agradecida a todo lo que nos ha dado Élite'. En mi caso fue el proyecto que me catapultó de alguna manera a que mi trabajo fuera visible internacionalmente y a raíz de ahí he tenido muchas posibilidades y ha sido un privilegio poder seguir haciendo mi carrera y mantenerme, no tanto en el éxito o en la fama porque me interesa menos tres, pero si en contar historias, hacer personajes diferentes y aprender de cada proyecto, de cada personaje y de cada persona con la que voy trabajando y de la manera más normal del mundo. Soy una persona tan normal. Y me alegro mucho de que nos vaya bien a todos.

Maribel: Es que a ti Élite' no te ha dado ninguna tontería de ahora sentirte alguien más importante.

Claudia: No, de verdad que no lo siento. Pero es que no creo que nadie sea eso.

Maribel: Bueno pero sí que pasa, hay gente que está muy desubicada.

Claudia: Pero es algo que no juega en mí.