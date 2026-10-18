Entrevista a Héctor de Miguel 'Quequé', que detalla su formato de humor en La Séptima para el fin de semana, sin líneas rojas y sus invitados buscados

Héctor de Miguel 'Quequé' prepara su regreso a la televisión con La Séptima, la nueva cadena impulsada por José Miguel Contreras que desembarcará en la TDT el próximo 5 de noviembre. El humorista será uno de los rostros estrella de la emisora, que busca hacerse un hueco en el panorama audiovisual con una apuesta por la actualidad, el entretenimiento y nuevas formas de conectar con la audiencia. En conversación con El Televisero, el cómico adelanta algunos detalles de su nuevo formato y reivindica el papel de la televisión lineal en plena era de las plataformas.

Héctor de Miguel nos ha desvelado que su espacio estará pensado para los fines de semana y contará con "muchísimas horas de comedia", una apuesta que irá más allá de los monólogos para dar cabida a distintas formas de humor, incluida la que triunfa en redes sociales. Su intención es abrir las puertas a nuevos talentos y "darle voz a todo aquel que haga comedia en España y fuera de España", en un formato que, según nos explica, pretende aprovechar el salto cada vez más natural de los creadores digitales a la televisión. Entre sus deseos más peculiares, el humorista menciona a Ricky Gervais y hasta a Michael Scott, el personaje de la popular serie 'The Office'.

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El comunicador también se muestra tajante sobre los límites que tendrá su nuevo programa y nos asegura que no piensa imponerse "ningún tipo de línea roja", aunque reconoce que el formato será distinto a 'Hora veintipico', donde practicaba una sátira política mucho más incisiva. Quequé defiende que la clave no debe estar en la ideología, sino en la calidad del humor, y anima incluso a los cómicos de derechas a participar, aunque matiza que con la extrema derecha "igual ya podemos tener algún problema".

Su fichaje llega después de haber anunciado una retirada temporal, pero la llamada de Contreras y Javier Ruiz -nos asegura- llegó en el momento oportuno y le contagió la ilusión de poner en marcha una nueva televisión en 2026. Frente a quienes dan por muerta la televisión tradicional, Héctor de Miguel sostiene que todavía hay espacio para ella y que La Séptima quiere demostrar que la televisión lineal y las plataformas no tienen por qué ser enemigas.

Héctor de Miguel, muy pronto llegará a las televisiones de toda España un nuevo canal, La Séptima, ¿cómo afrontas su desembarco?

Estoy muy bien. La verdad que me lo he pasado muy bien en la presentación. Han sido discursos brillantísimos todos, especialmente el mío. Las preguntas que ha hecho la gente han estado a una altura espectacular, al nivel de lo que somos en La Séptima. Y de momento muy bien.

Nos explicaba José Miguel Contreras -el impulsor de La Séptima- en una entrevista que habéis coincidido todos hoy como cuando volvíamos al colegio después de las vacaciones de verano...

Sí, sí, estamos en ese momento, están las popus por un lado, estamos los nerds por el otro, pero yo creo que es una cadena en la que popus y nerds vamos a convivir en armonía.

En tu sección no va a faltar el humor, cuéntanos un poco más que es lo que vamos a poder ver.

Van a ser muchas horas de comedia, muchas horas de comedia a la semana. El formato está pensado para fin de semana. Esto es una primicia que te doy. Va a ser un formato de fin de semana con muchísimas horas de comedia. Llenar tantas horas de comedia no se puede hacer con monólogos solo. Se tiene que hacer con todo tipo de comedia, incluida la que se está haciendo en redes ahora, que hay gente magnífica.

Es cierto que cada vez hay mucha más comedia en redes sociales.

Hay muchísima comedia. Y para ellos, además, yo creo que es un salto muy natural de las redes a la tele. La tele ahora, casi podemos decir, que es mucho más amable que las redes. Digamos que al que no le gustas te lo puede hacer llegar de una manera muy directa en redes. En la tele es más difícil. Hay una distancia, una barrera infranqueable. Aspiramos a eso, a darle voz a todo aquel que haga comedia en España y fuera de España.

¿Qué invitado te gustaría ver en tu formato?

Tiro así muy por lo alto. Me encantaría que viniese Ricky Gervais y me encantaría que viniese Michael Scott, no el actor que interpreta Michael Scott, el propio Michael Scott.

¿Qué objetivos te han planteado desde la cadena para tu formato? ¿Te han marcado alguna línea roja?

No tenemos ningún tipo de línea roja. Yo no me las voy a poner, desde luego, y creo que la cadena tampoco. Probablemente no lleguemos al nivel de cafrerío, que se estilaba en 'Hora veintipico' porque es otro formato. 'Hora veintipico' era sátira política y lo llevamos a las últimas consecuencias. Aquí es otro rollo. Yo no me marco ninguna línea roja y tampoco ideológica. Todos sabemos que hay cómicos y cómicas de derechas, por favor, salgan del armario y vengan a la comedia, a este espacio de comedia, porque creo que es sano y creo que en Estados Unidos hay y en otros países muchos cómicos y cómicas abiertamente de derechas que tienen rutinas muy divertidas. A mí me da igual que sea... bueno de extrema derecha, igual ya podemos tener algún problema. Pero ¿por qué no? Si el tema no es ser de derechas o izquierdas, el tema es hacer buena comedia y eso es lo que buscaremos.

¿Cómo se fraguó tu fichaje para La Séptima? Nos decías antes que era la única cadena de donde no me han echado.

Yo tengo mucho trato con José Miguel Contreras desde que nací profesionalmente porque José Miguel Contreras es el creador de 'El club de la comedia' y de ahí salí yo. La llamada fue rápida y llegó en el momento justo. Yo había anunciado que me retiraba unos meses porque es verdad que había que pasar por el taller y había que arreglar algunas cosas. Tanto José Miguel como Javier Ruiz me transmitieron tanta ilusión por poner en marcha una tele nueva en el año 2026... cuando parece que nadie ve la tele, cuando parece que la tele lineal está muerta, yo creo que la hemos enterrado antes de tiempo y con La Séptima queremos demostrar que además no somos antagónicos. Las plataformas están muy bien y ojalá haya muchísimas y disfrutar del contenido que ofrecen, que es magnífico, pero sigue habiendo sitio para la tele.