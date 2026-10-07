Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado en 'Supervivientes All Stars 2026': Chiqui, María Jesús Ruiz, Ivana o Arkano?

'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado en 'Tierra de Nadie' una ceremonia de salvación múltiple entre los seis candidatos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Chiqui, Arkano, María Jesús Ruiz, Ivana Icardi, Omar Sánchez y Yola Berrocal.

Desde el pasado domingo, los seis se han medido en un televoto mediante la app de Mediaset Infinity. Y este martes, ese proceso se ha pausado para anunciar qué dos robinsones quedaban liberados de la implacable nominación.

En primer lugar, María Lamela ha comunicado la permanencia en la palestra de Chiqui, María Jesús Ruiz, Ivana Icardi y Arkano. Por tanto, la presentadora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha proclamado que Yola Berrocal y Omar Sánchez eran los indultados de la noche al poseer el mayor volumen de votos emitidos por el público.

Así, Chiqui, Arkano, María Jesús Ruiz e Ivana Icardi continuarán disputándose su continuidad en el reality de Telecinco hasta el jueves 8 de octubre. ¿Quién debe ser el salvado de la 4ª eliminación? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!