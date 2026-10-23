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Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Omar o Arkano?

por El Televisero

Asraf Beno, Omar Sánchez y Arkano son los nuevos candidatos a la eliminación de 'Supervivientes All Stars 2026'

Asraf, Omar y Arkano, nominados
Asraf, Omar y Arkano, nominados | Montaje El Televisero

Tras proclamarse la expulsión de Damián Quintero en un apretado duelo con Víctor Janeiro, 'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones al final de su séptima gala. El reparto de puntos se ha saldado con Asraf Beno, Omar Sánchez y Arkano como nuevos candidatos a la eliminación.

Así se han desarrollado las nominaciones:

  • Ivana Icardi ha nominado por partida doble a Omar Sánchez por un privilegio en la apnea
  • Rosa Benito ha nominado a Arkano
  • Asraf Beno ha nominado a Rosa Benito
  • Yola Berrocal ha nominado a Omar Sánchez
  • Víctor Janeiro ha nominado a Arkano
  • Omar Sánchez ha nominado a Ivana pero su voto ha sido inhabilitado
  • Arkano ha nominado a Rosa Benito
  • Chiqui, como líder, ha nominado a Asraf Beno

¿Quién quieres que sea el salvado de la próxima expulsión de 'Supervivientes All Stars 3': Asraf, Omar o Arkano? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!

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