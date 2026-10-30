ENCUESTA: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Asraf, Ivana u Omar?

'Supervivientes All Stars 3' ha llevado a cabo una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Arkano. Unas nominaciones antiestrategias en las que también han participado los familiares de los concursantes desde plató.

El reparto de puntos en Honduras y Madrid se ha saldado con Asraf Beno, Ivana Icardi y Omar Sánchez como nuevos candidatos a la próxima eliminación, que se adelantará al domingo 1 de noviembre en la gala de 'Conexión Honduras'.

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