Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Chiqui, Omar, Yola o Víctor?

Tras la expulsión de María Jesús Ruiz como concursante de pleno derecho, 'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado una nueva ronda de nominaciones. Sin embargo, la dinámica de las mismas ha vuelto a sorprender por segunda semana consecutiva, pues la organización ha introducido un giro antiestrategias.

Poseidón ha puesto en marcha el reparto de puntos cruzado, es decir, los participantes de Playa Luna debían señalar a los de Playa Sol y viceversa. Como resultado, Chiqui, Yola Berrocal y Víctor Janeiro han quedado expuestos en la palestra. A ellos se ha unido Omar Sánchez por decisión del capitán, completando así el cuarteto de candidatos a la próxima eliminación, que, además, se adelantará al martes 13 de octubre en una gala especial de 'Tierra de Nadie'.

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