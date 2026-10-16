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Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Asraf, Damián o Víctor?

por El Televisero

La nueva expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026' se debate entre Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro

Nominados de 'Supervivientes All Stars 3': Asraf, Damián y Víctor
Nominados de 'Supervivientes All Stars 3': Asraf, Damián y Víctor | Montaje El Televisero

Tras la repesca de Chiqui y la expulsión definitiva de María Jesús Ruiz, 'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado la primera ronda de nominaciones con los concursantes unificados en Playa Leyenda. Y el reparto de puntos ha colocado en la palestra a Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 6:

  • Rosa Benito ha nominado a Omar Sánchez
  • Asraf Beno ha nominado a Damián Quintero
  • Yola Berrocal ha nominado a Damián Quintero
  • Víctor Janeiro ha nominado a Asraf Beno
  • Arkano ha nominado a Damián Quintero
  • Damián Quintero ha nominado a Asraf Beno
  • Omar Sánchez ha nominado a Yola Berrocal
  • Ivana Icardi, como líder, ha nominado directamente a Víctor Janeiro

¿Quién quieres que sea el salvado de la próxima expulsión de 'Supervivientes All Stars 3': Asraf Beno, Damián Quintero o Víctor Janeiro? ¡VOTA en la encuesta de El Televisero!

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