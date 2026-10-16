Encuesta: ¿Quién quieres que sea salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Asraf, Damián o Víctor?

Tras la repesca de Chiqui y la expulsión definitiva de María Jesús Ruiz, 'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado la primera ronda de nominaciones con los concursantes unificados en Playa Leyenda. Y el reparto de puntos ha colocado en la palestra a Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro.

Así se han desarrollado las nominaciones de la gala 6:

Rosa Benito ha nominado a Omar Sánchez

Asraf Beno ha nominado a Damián Quintero

Yola Berrocal ha nominado a Damián Quintero

Víctor Janeiro ha nominado a Asraf Beno

Arkano ha nominado a Damián Quintero

Damián Quintero ha nominado a Asraf Beno

Omar Sánchez ha nominado a Yola Berrocal

Ivana Icardi, como líder, ha nominado directamente a Víctor Janeiro

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