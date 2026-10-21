Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars': Damián Quintero o Víctor Janeiro?

'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado en 'Tierra de Nadie' una nueva ceremonia de salvación entre los tres candidatos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Asraf Beno, Damián Quintero y Víctor Janeiro.

Desde el pasado jueves, el tridente de hombres se ha medido en un televoto mediante la app de Mediaset Infinity. Y este martes, ese proceso se ha pausado para anunciar cuál de ellos quedaba liberado de la implacable nominación en una fase decisiva del concurso tras la unificación.

En primer lugar, María Lamela ha comunicado la permanencia en la palestra de Damián Quintero, quedando la cosa en un duelo entre el marido de Isa Pantoja y el ex torero. Finalmente, la presentadora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha proclamado que el salvado era Asraf Beno al poseer el mayor volumen de votos emitidos por el público (55,3%).

Así, Damián Quintero y Víctor Janeiro continuarán disputándose su continuidad en el reality de Telecinco hasta el próximo jueves 22 de octubre. ¿Quién de los dos debe ser el salvado de la 6ª eliminación? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!