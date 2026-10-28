Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de la expulsión de 'Supervivientes All Stars 2026': Omar o Arkano?

'Supervivientes All Stars 2026' ha celebrado en 'Tierra de Nadie' una nueva ceremonia de salvación entre los tres candidatos a la próxima expulsión definitiva de la edición: Asraf Beno, Omar Sánchez y Arkano. Desde el pasado jueves, el tridente de hombres se ha medido en un televoto mediante la app de Mediaset Infinity. Y este martes, ese proceso se ha pausado para anunciar cuál de ellos quedaba liberado de la nominación en una fase decisiva del concurso, con la final en el horizonte.

En primer lugar, María Lamela ha comunicado la permanencia en la palestra de Arkano y Omar Sánchez. Finalmente, la presentadora de 'Supervivientes All Stars' en Honduras ha proclamado que el salvado era Asraf Beno al poseer el mayor volumen de votos emitidos por el público; nuevamente por encima del 50%. El marido de Isa Pantoja confirma que es uno de los grandes favoritos de la audiencia al acumular varios indultos consecutivos.

Así, Omar y Arkano continuarán disputándose su continuidad en el reality de Telecinco hasta el próximo jueves 29 de octubre. ¿Quién de los dos debe ser el salvado de la 7ª eliminación? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero!