'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 26 y martes 27 de octubre: Se descubre un gran secreto y el secuestro de Cihan en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 26 y martes 27 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 26 de octubre

Aunque Şahin se dispara en el pecho, sigue con vida y, antes de perder el conocimiento, revela una información que deja a todos perplejos. Les cuenta que el padre de Hamada fue quien secuestró a Zerrin y que le entregó un vídeo en el que aparece Ecmel ordenando el asesinato de Boran. Según explica, Ecmel consiguió que sus propios hombres asumieran la culpa a cambio de recibir la grabación. Tras hacer esta confesión, Şahin se desploma y una ambulancia lo traslada al hospital.

Mientras tanto, Ecmel comunica a Fidan que han disparado a su hijo. Demir también informa a Zerrin, que no puede creer lo ocurrido. Ya en el hospital, Ecmel sigue ocultando la verdad y asegura que Şahin ha sido víctima de un disparo. Sin embargo, los Albora cuentan lo que realmente ha sucedido y lo acusan de haber llevado a su hijo al límite al descubrir que él ordenó matar a Boran. Cihan, furioso, le advierte de que le hará pagar por todo lo que ha hecho. Ecmel, por su parte, amenaza con convertirle la vida en un infierno si Şahin no sobrevive.

Antes de someterse a la operación para recuperar la visión, Kaya recibe la visita de Zerrin, que le pide que se olvide de ella y siga adelante con su vida. Cihan aprovecha la ocasión para advertir a Zerrin de que, en cuanto Kaya recupere la vista, le contará que es el padre del bebé que espera. Zerrin se niega a aceptar esa posibilidad, pues teme que, si se descubre la verdad, Demir y su familia le arrebaten a su hijo.

En el hospital, Şahin es intubado debido a la gravedad de sus heridas, tras haberle sacado la bala. Mientras la familia está pendiente de Şahin y Kaya en el hospital, ocurre algo inesperado en la mansión. Boran consigue levantarse de la cama y sale de la habitación por primera vez desde que despertó del coma. El hombre que lo ha cuidado durante todo este tiempo descubre que ha desaparecido y sale a buscarlo. Cuando finalmente lo encuentra, Boran se desploma y vuelve a quedar inconsciente. Sin embargo, el pequeño Cihan alcanza a verlo de espaldas y se pregunta quién es ese hombre.

A su regreso a la mansión, el cuidador le cuenta a Cihan que Boran ha conseguido caminar. Cihan decide mantenerlo en secreto y no informar al resto de la familia, consciente de que esta nueva evolución en el estado de su hermano podría cambiarlo todo.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 27 de octubre

Zerrin, harta de todo lo que está ocurriendo, responsabiliza a Ecmel de haber llevado a la familia a esta situación.

Por otro lado, Cihan reúne a los aldeanos para explicarles que él no fue quien ordenó disparar contra los gendarmes, sino que todo formaba parte de un plan de Ecmel para enfrentarlos con los Albora. También les advierte de que, si vuelven a acudir a su mansión para atacarlos, cualquiera que participe tendrá que atenerse a las consecuencias.

Nadim sale de prisión y le deja claro a Ecmel que las cosas van a cambiar a partir de ahora, pues considera que ha tenido demasiada paciencia con él.

En el hospital, Kaya se somete a una operación para recuperar la visión. Cuando los médicos le retiran las vendas, consigue ver de nuevo y lo primero que hace es buscar a Zerrin con la mirada. Al verla en el pasillo, pronuncia su nombre en voz alta, pero ella se marcha inmediatamente. Ipek presencia la escena y se siente profundamente herida al comprender que Kaya sigue enamorado de Zerrin.

Más adelante, Cihan, Alya, el pequeño Cihan, Sadakat y Nare acuden juntos a una feria. El niño quiere comprarles un regalo a sus padres por su aniversario de boda y aprovecha un descuido para ir a buscarlo. Sin embargo, un hombre lo secuestra y lo introduce en un coche. Cuando la familia se da cuenta de lo ocurrido, todos salen en su búsqueda y comienzan a perseguir el vehículo. Los secuestradores disparan contra los coches que los siguen y consiguen despistarlos, dejando a los Albora sin saber dónde está el niño.

Detrás del secuestro está Ecmel, que espera al pequeño en el lugar donde ha organizado todo. Demir se encuentra con él cuando Zerrin llama para informarles de dónde están. Ecmel se prepara para actuar con su arma, pero Cihan y sus hombres aparecen antes de que pueda hacerlo. Poco después llegan también Zerrin y Fidan.

Cuando Ecmel justifica sus actos alegando que está vengando lo ocurrido con Şahin, Fidan lo sorprende al revelar que ella también ha visto el vídeo en el que ordena el asesinato de Boran. Acorralado, Ecmel termina admitiendo que dio la orden de matarlo y reconoce que lo hizo porque los Albora les arrebataron el liderazgo que consideraba suyo.

Ecmel está a punto de disparar al pequeño Cihan, pero Cihan lo detiene diciéndole que el niño también es su nieto. Sadakat confirma entonces que Boran es hijo de Ecmel, dejando al descubierto un secreto que cambia por completo la situación. Finalmente, el pequeño queda en libertad y puede regresar con su familia.

Después de todo lo ocurrido, Sadakat le pide a Cihan que acabe con Ecmel para poner fin de una vez por todas a sus amenazas. Sin embargo, mientras la familia intenta recuperarse de lo sucedido, llega otra noticia que lo cambia todo: Boran ha despertado, pero no reconoce dónde está ni a ninguno de sus familiares. La única persona a la que parece reconocer es Alya.