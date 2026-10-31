'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 2 y martes 3 de noviembre: La verdad de Ecmel y Boran y una amenaza en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 2 y martes 3 de noviembre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 2 de noviembre

Boran no solo no reconoce a Alya, sino también al resto de la familia Albora. Todos le explican que durante mucho tiempo creyeron que había muerto y Cihan le cuenta que se casó con Alya, tal y como él mismo le había pedido en el vídeo que dejó antes del accidente. Sadakat quiere que Boran vea a su hijo cuanto antes, pero Alya y Cihan se oponen porque creen que podría ser demasiado impactante para él. Además, Alya decide hablar con sinceridad y le confiesa a Boran que está enamorada de Cihan, aunque legalmente siga casada con él.

Cihan pide a sus hombres que mantengan en secreto que Ecmel fue quien ordenó el asesinato de Boran. No quiere que su hermano descubra la verdad sobre su propio padre, al menos por el momento.

Por otro lado, Şahin despierta después de haber permanecido intubado debido a la gravedad de sus heridas. Su recuperación supone un alivio para la familia, aunque el enfrentamiento entre los Albora y Ecmel sigue lejos de resolverse.

Cihan decide impedir que los camiones de Ecmel atraviesen el territorio que le cedió hasta que Şahin se haya recuperado por completo.

Finalmente, Cihan acepta que Boran pueda ver al pequeño Cihan Deniz desde la distancia mientras el niño está en su habitación. Sin embargo, el encuentro resulta más doloroso de lo esperado. Boran escucha al pequeño decir que quiere enseñarle un dibujo a su padre y descubre, para su sorpresa, que el niño llama “papá” a Cihan. La situación lo desconcierta todavía más cuando pregunta a Alya dónde duerme y Cihan le responde que ella comparte habitación con él.

Más tarde, Boran se sienta a comer con el resto de los Albora y quiere saber cuándo le dirán al pequeño Cihan que sigue vivo. Para él, ha llegado el momento de reencontrarse con su hijo, sin ser consciente todavía de lo mucho que ha cambiado la vida del niño durante su ausencia.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 3 de noviembre

Alya, Cihan y Boran se reúnen para hablar de todo lo ocurrido. Alya no entiende por qué Boran nunca le contó que había alguien que quería acabar con su vida. Ella le reprocha su actitud y le dice que está siendo egoísta al pensar únicamente en sí mismo. Además, le confiesa que, a pesar de todo lo que han vivido, se alegra de haberse casado con Cihan, porque ahora está enamorada de él.

Después de hablar con Alya, Boran le pide a Cihan que se quede a solas con él. Cihan reconoce que también está enamorado de Alya, pero aprovecha la conversación para reprocharle a su hermano algunas de las decisiones que tomó en el pasado. Aun así, le deja claro que siempre lo protegerá. Boran no consigue comprender cómo Cihan ha podido enamorarse de Alya, especialmente después de que él mismo asegurara que nunca volvería a enamorarse.

Cihan le cuenta a Sadakat que ha sido sincero con Boran y le ha confesado lo que siente por Alya. Sin embargo, su madre le recuerda que Alya sigue casada legalmente con Boran y que, por tanto, no puede acercarse a ella como quisiera.

Boran quiere descubrir quién intentó asesinarlo y empieza a buscar respuestas. Alya, por su parte, le dice a Cihan que va a dejar la habitación durante un tiempo.

Poco después, Boran escucha a escondidas una conversación en la que Cihan dice que debe descubrir cómo contarle que fue Ecmel quien ordenó su asesinato. Sin saber todavía que Ecmel es su padre biológico, Boran se marcha inmediatamente y coge un coche. Al registrar la guantera, encuentra una pistola y decide dirigirse a casa de Ecmel para enfrentarse a él.

Por otro lado, Demir le cuenta a Şahin que Ecmel secuestró al pequeño Cihan y estuvo a punto de acabar con su vida. Furioso al conocer lo sucedido, Şahin se levanta de la cama del hospital y regresa a casa. Una vez allí, coge una pistola y llama a su padre para que salga. Cuando Ecmel aparece, Şahin lo acusa de haber secuestrado al niño mientras lo apunta con el arma.

Pero el enfrentamiento da un giro inesperado con la llegada de Boran, que también apunta a Ecmel con una pistola. Convencido de que le ha destrozado la vida, está dispuesto a exigirle explicaciones. Ecmel, sin embargo, le confiesa a Boran que él es su hijo, algo que lo deja desconcertado.

Al mismo tiempo, Şahin tiene que asimilar que Boran es su hermano. La revelación lo llena de resentimiento hacia Nare, ya que siente que ella le ha ocultado una información que habría cambiado muchas cosas en su vida.

Boran, por su parte, se enfrenta a Sadakat y le reprocha que, si Ecmel hubiera sabido desde el principio que era su hijo, quizá no habría intentado matarlo y él no habría perdido todo lo que tenía. La tensión también llega a Cihan, a quien Boran advierte seriamente de que no permitirá que nadie le arrebate a su hijo, el pequeño Cihan, ni a Alya, a quien sigue considerando su mujer.