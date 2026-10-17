'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 19 y martes 20 de octubre: Un secuestro, la desaparición de Kaya y un suicidio en Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 19 y martes 20 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 19 de octubre

Una bala alcanza a Sadakat, que cae al suelo herida. Antes de que puedan llevarla al hospital, le pide a Alya que le extraiga la bala en la mansión. Cuando Cihan se entera de que la policía está a punto de llegar, él y sus hombres abandonan la casa para evitar que los detengan.

Los gendarmes irrumpen en la habitación donde están atendiendo a Sadakat e insisten en trasladarla al hospital, pero la familia se niega. Durante el registro de la mansión, descubren la habitación en la que permanece Boran. Alya espera fuera cuando aparece Ecmel, que la amenaza con matarla si no le permite entrar. En ese momento llega Cihan armado y, poco después, Nare también aparece. Ecmel la toma como rehén y le apunta con una pistola, pero finalmente consiguen desarmarlo y se marcha.

Mientras tanto, los gendarmes llegan a la casa donde se encuentran Hasan y Kaya. Hasan es detenido, pero Kaya, que continúa sin poder ver, aprovecha la confusión para escapar. Los agentes no consiguen encontrarlo y él sigue avanzando a ciegas hasta caer en una zanja de la que no puede salir. Perdido en el monte y sin saber cómo orientarse, Kaya queda atrapado sin posibilidad de pedir ayuda.

Şahin despierta malherido en Siria y, una vez de vuelta en casa, llama a Nare para que vaya a verlo. Durante su conversación, le confiesa que fue él quien avisó a los gendarmes del cargamento de droga, aunque no sabía que en realidad pertenecía a Cihan. Ahora se siente culpable por haber contribuido, sin quererlo, a la emboscada contra los Albora.

Tras el ataque a la mansión, muchos de los aldeanos que participaron en él mienten sobre lo ocurrido, mientras que otros han huido. Decidida a descubrir la verdad, Alya acude a la plaza y reúne a los vecinos. Allí les recuerda que los Albora no serían capaces de disparar contra una mujer y les pide que reflexionen sobre lo que realmente sucedió. También les hace ver que sabe que algunos conocen la identidad de los responsables y los anima a declarar. Finalmente, varias mujeres dan un paso al frente y aseguran que están dispuestas a contar la verdad, agradecidas por la ayuda que Alya les prestó en el pasado.

Mientras tanto, Demir y sus hombres recorren la zona en busca de Kaya. Cuando finalmente se acercan al hoyo donde está atrapado, su intención es acabar con él. Cihan y sus hombres también llegan al lugar, pero la aparición de los gendarmes los obliga a marcharse antes de poder intervenir.

Con Kaya desaparecido, Sadakat herida, Şahin consumido por la culpa y la familia cada vez más acorralada, Nare empieza a sentirse desbordada por todo lo que está ocurriendo.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 20 de octubre

Sadakat, furiosa por todo lo ocurrido, le dice a Nare que no volverá a pisar la mansión y la culpa de que Cihan y Kaya se hayan convertido en fugitivos por culpa de Şahin. Además, le deja claro que ya no significa nada para ella. Lo que Sadakat no sabe es que Kaya ha desaparecido y que Cihan está ocultándoselo para evitar que se preocupe todavía más.

Mientras tanto, Zerrin consigue escapar de la habitación en la que Demir la mantiene encerrada. Sin perder tiempo, coge un coche y sale en busca de Kaya. Cuando finalmente lo encuentra atrapado en el hoyo, intenta ayudarlo a salir, pero no lo consigue y acaba cayendo también en él.

Poco después, Demir llega al lugar y apunta a Kaya con una pistola. En ese momento aparece Cihan, que también lo encañona. Después de conseguir sacar a su hermano del hoyo, Cihan le entrega el arma a Kaya para que pueda vengarse de Demir. Sin embargo, Kaya no es capaz de disparar, especialmente después de que Zerrin le suplique que no lo haga. Finalmente, Cihan arroja a Demir al hoyo, donde queda inconsciente.

Por otro lado, Ipek llama a Sadakat para informarle de que Kaya está desaparecido, y Sadakat empieza a preocuparse por su paradero.

Zerrin, decidida a poner fin a su matrimonio con Demir, regresa a la casa donde se encuentran Fidan y Nare. Sin embargo, Demir aparece y revela que el hijo que espera Zerrin es de Kaya. También amenaza con contárselo a Ecmel, pero finalmente no lo hace. Ante la presión, Zerrin termina aceptando no abandonarlo.

Cihan descubre que Ecmel ha secuestrado al cirujano que debía operar a Kaya con la intención de impedir que recupere la visión. Cihan y sus hombres preparan una emboscada contra Ecmel cuando regresa a casa y se lo llevan para obligarlo a revelar dónde está el médico. Finalmente, consiguen localizarlo y liberarlo.

Por su parte, Şahin se reúne en secreto con el padre de Hamada y le entrega el dinero que le había exigido. A cambio, el hombre le revela que fue Ecmel quien ordenó asesinar a Boran. Şahin regresa entonces junto a su padre y Fidan y les muestra una grabación que demuestra que Ecmel dio la orden de matar a su propio sobrino.

Ecmel intenta impedir que Şahin revele la verdad y forcejea con él para quitarle las pruebas. Sin embargo, Şahin consigue sacar una pistola y apuntar a su padre, aunque finalmente no dispara.

Poco después, Şahin se presenta ante los Albora y confiesa que Ecmel fue quien ordenó el asesinato de Boran. Consumido por la culpa por haber participado, aunque fuera indirectamente, en los planes de su padre, le pide a Kaya que le dispare. Cuando Kaya se niega, Şahin se apunta con la pistola y se dispara en el pecho, dejando a todos conmocionados.