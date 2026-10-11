'En Tierra Lejana', avance semanal del lunes 12 y martes 13 de octubre: Una explosión y un grave disparo en la serie de Antena 3

'En tierra lejana' continúa con su doble emisión en el prime time del lunes y martes en Antena 3 a partir de las 23:15 horas justo después de 'El Hormiguero'.

¿Pero qué pasará en los nuevos capítulos de 'En tierra lejana' el próximo lunes 12 y martes 13 de octubre? Te lo contamos a continuación:

Avance de 'En tierra lejana' del lunes 12 de octubre

Aunque Boran ha despertado del coma, todavía no puede comunicarse ni reconocer a las personas que están a su alrededor. Su estado hace que Sadakat vuelva a insistir en que Cihan y Alya deben divorciarse ahora que Boran está consciente. Alya le recuerda que fue el propio Boran quien pidió que se casaran y asegura que, llegado el momento, tendrá que aceptar que ahora están casados. También deja claro que ella ya no se considera la mujer de Boran y que su decisión está tomada. Cihan, sin embargo, prefiere esperar para ver cómo evoluciona el estado de su hermano antes de tomar ninguna decisión.

Por otro lado, Kaya vuelve a pedirle a Sadakat el anillo de matrimonio que guardó después de su boda con Zerrin. Sadakat le asegura que lo ha tirado, pero Kadir le revela a Kaya dónde está realmente. Cuando Kaya va a buscarlo, Zerrin lo ve y decide hablar con él. Allí ella encuentra el anillo, que lleva su nombre grabado, y comprende que Kaya lo ha conservado durante todo este tiempo. Kaya le dice que puede quedárselo.

Mientras tanto, Ecmel prepara una trampa para Şahin. Hace que parezca que va a reunirse con Demir para hablar de un cargamento de drogas y se marcha en coche, Şahin lo sigue sin saber que todo es mentira. De esta manera, Şahin escucha una conversación entre Ecmel y Demir en la que hablan de que todo está controlado y de que él no descubrirá sus planes para sabotear la operación. Sin embargo, lo que Şahin todavía no sabe es que el cargamento pertenece a Cihan y sus hombres.

Durante el trayecto, Şahin se detiene en una gasolinera y se encuentra allí con el padre de Hamada. Al reconocerlo, sale tras él, mientras la situación se vuelve cada vez más peligrosa.

En la mansión, Sadakat sigue convencida de que el pequeño Cihan puede ayudar a que Boran recupere la memoria. Por eso quiere llevarlo a verlo y le entrega un llavero que pertenecía a su padre. Sin embargo, Cihan presencia cómo al pequeño Deniz se le cae el llavero del bolsillo y comprende que está planeando llevar al niño a la habitación de Boran sin decírselo, por lo que Sadakat se echa atrás.

Şahin decide denunciar a su propio padre y llama a la gendarmería para informarles del cargamento de droga. Después se lo cuenta a Nare, convencido de que está evitando que Ecmel continúe con sus negocios. Sin embargo, Nare descubre más tarde que el cargamento no pertenece a Ecmel, sino a Cihan, y que todo forma parte de una emboscada.

Avance de 'En tierra lejana' del martes 13 de octubre

Los hombres infiltrados de Ecmel comienzan a disparar contra los gendarmes y Cihan y sus hombres salen tras ellos. Kaya se adelanta al grupo y, cuando se encuentra cerca de uno de los vehículos, el coche explota. La explosión le provoca graves daños en los ojos y pierde la visión.

Mientras tanto, Şahin continúa siguiendo al padre de Hamada y termina llegando hasta Siria. Nare, al descubrir lo que Ecmel ha organizado contra Cihan y los Albora, se enfrenta a su suegro y le reprocha que haya utilizado a Şahin para darle una lección. Ecmel intenta justificarse asegurando que fueron los hombres de Cihan quienes dispararon contra los gendarmes.

Por su parte, Şahin alcanza al padre de Hamada, pero este consigue reducirlo y unos aldeanos le dan una paliza. El hombre le explica que está buscando a Ecmel por un motivo que le revelará cuando consiga 200.000 dólares.

En la cárcel, Demir visita a Nadim y le deja claro que le hará pagar por todo lo que le ha hecho. Le advierte de que, cuando salga de prisión, será únicamente para asistir a su propio funeral.

Zerrin se enfrenta a Demir por lo ocurrido con Kaya y le reprocha que haya incumplido su promesa de no hacerle daño. Demir intenta justificarse diciéndole que nadie puede borrar el amor que siente por ella.

Desesperada por saber cómo se encuentra Kaya, Zerrin acude a la mansión de los Albora y le pide a Alya que la deje verlo. Sin embargo, Alya le explica que en este momento es imposible. Poco después, un oftalmólogo examina a Kaya y descubre que sus lesiones se deben a un desprendimiento de retina. Aunque ha perdido temporalmente la visión, existe la posibilidad de que recupere la vista mediante una operación.

Mientras tanto, Ecmel continúa preparando su ofensiva contra los Albora. Reúne a numerosos aldeanos y les asegura que él es el verdadero heredero de la familia Albora. Después de incitarlos contra Cihan, los convence para que se dirijan a la mansión.

Los aldeanos llegan a la casa e intentan entrar por la fuerza. Sadakat y Alya se preparan para defenderse y cogen unos rifles, mientras la tensión aumenta frente a la puerta. Uno de los hombres comienza a disparar y la situación se convierte en un enfrentamiento.

Cihan y sus hombres consiguen entrar por la parte trasera de la mansión y comienzan a disparar contra los atacantes. Cuando parece que todos los aldeanos se han marchado, uno de ellos vuelve a disparar por sorpresa y la bala va directamente hacia Alya. En el último momento, Sadakat se interpone y recibe el disparo en su lugar, salvando la vida de Alya.